Luis Caputo habló sobre el Presupuesto 2027: "Va haber cuatro años seguidos de superávit financiero"

El ministro de Economía, Luis Caputo , en la previa de la presentación del Presupuesto 2027 , ratificó el rumbo económico y destacó que se va a "estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero" , en relación al año que viene.

Las declaraciones del funcionario tuvieron lugar este martes en un evento realizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

“Hoy estamos presentando el presupuesto 2027. Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar”, anticipó el titular del Palacio de Hacienda.

Durante su exposición en el evento de CERA, el jefe de Hacienda destacó el crecimiento de las exportaciones y explicó cómo el programa económico logró generar un "boom" exportador.

"Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17.000 regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura. Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades", expresó.

De acuedo al funcionario, los 10 principales complejos exportadores crecieron. Por ejemplo, el triguero saltó 233,1% y el de girasol 192,6% durante el primer semestre de 2026 contra el mismo período de 2023.

"Es importante mirar los números. No solo es mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que asegura la estabilidad cambiaria futura", remarcó Caputo. En esa línea, estimó que para 2031 las exportaciones argentinas alcanzarán los US$61.000 millones.