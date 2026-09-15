Presupuesto 2027: tres desafíos, dos fortalezas y una oportunidad, el escenario en el Congreso

Como cada 15 de septiembre, el Congreso de la Nación amaneció a la expectativa de la llegada de la hoja de ruta de la Casa Rosada para el año siguiente, en este caso del Presupuesto 2027 . Se espera que el Gobierno proyecte una inflación anual cercana al 10%, un crecimiento del 5% y un dólar estable . Todo esto deberá ser evaluado por el Palacio Legislativo, donde Javier Milei tiene tres desafíos, dos fortalezas y una oportunidad .

Los desafíos que tiene La Libertad Avanza en la víspera de la llegada del Presupuesto 2027 no son menores de cara a lo que viene. Martín Menem debe trabajar para que los bloques de la oposición no mantengan ese trabajo en conjunto que les permitió emplazar dos temas a los que el oficialismo se resistía a debatir: morosidad y la prórroga de la emergencia en Discapacidad.

Más allá de que ninguna de estas dos iniciativas incluya modificaciones en las partidas presupuestarias, algo que La Libertad Avanza celebra cada vez que puede, la dinámica de los bloques opositores trabajando en conjunto para imponer en el parlamento una serie de temas que se discuten en los medios y la opinión pública es uno de los principales desafíos de la Libertad Avanza.

El antecedente más duro es el del año pasado, cuando el oficialismo perdió el control del Congreso y el presidente Javier Milei tuvo que pagar el costo político de vetar las leyes de emergencia pediátrica, en Discapacidad y la de financiamiento universitario. No solo eso, luego los diputados oficialistas y los aliados más estrechos del PRO y la UCR tuvieron que pagar el costo político de defender el veto a una ley que la sociedad reclamó en las calles.

"Eso no nos puede volver a pasar", se sinceró una diputada libertaria que trabaja en el vínculo entre la Casa Rosada y los aliados. "Este año vamos a dar las discusiones y no vamos a dejar que nos pasen por arriba", agregó.

Es por esto que la posibilidad de que la oposición se reagrupe e instale el tema de morosidad y la agenda de personas con discapacidad en el Congreso son los tres desafíos que el Gobierno tiene en el Congreso al que llegará el Presupuesto 2027.

Las dos fortalezas: las leyes de Milei, adentro

Pero el Presupuesto 2027 también llegará en un escenario que tiene dos fortalezas para Javier Milei: el Senado se encamina a sancionar la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II. Se trata de dos proyectos a los que el presidente le puso el cuerpo, algo que no suele hacer con la política en general y menos con la parlamentaria, ya que le dio una masterclass a sus legisladores sobre la importancia de estos proyectos.

Tanto fue así que cuando se debatió en Diputados, Milei siguió la sesión desde la Quinta de Olivos. Esto se lo hizo saber a los legisladores oficialistas que batieron récord de asistencia y la mayoría de estos habló en el recinto, algo que rara vez hacen los miembros del bloque de Gabriel Bornoroni.

Javier Milei celebró el avance en el Congreso de una nueva reforma económica

La aprobación de estas dos leyes no vale solo por el hecho en sí. Son la muestra de un Senado que empieza a dejar atrás esa hostilidad desplegada por los gobernadores aliados contra la Casa Rosada, que tuvo su punto cúlmine cuando le destriparon la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con estas dos leyes, Patricia Bullrich quiere dejar atrás ese período de rebelión que comenzó con la crisis autoinfligida por el escándalo de Manuel Adorni.

La oportunidad que Javier Milei no debe desaprovechar

Todo presupuesto conlleva una negociación. El Gobierno debe definir en qué y dónde destinará los recursos de la administración pública nacional y eso deberá ser evaluado por el Congreso, que le dirá que sí o que no. Para que le diga que sí, y esto tenga el final deseado por la Casa Rosada, el oficialismo deberá llegar a acuerdos con los gobernadores aliados que tienen poder de decisión en los diputados y senadores que terminarán de definir la suerte o fracaso de este proyecto.

Y acá radica la oportunidad del Gobierno, que viene de algunos traspiés que retumbaron más que las victorias, como suele ocurrir en política. Para la Casa Rosada se abre una posibilidad de negociar y avanzar con los proyectos de ley que quedaron trabados en el Congreso.

El principal de estos es la reforma política que incluye la eliminación de las PASO, ficha limpia y una serie de modificaciones en los funcionamientos de los partidos políticos y de la propaganda electoral que dinamita la forma de funcionamiento de los frentes electorales.

Para La Libertad Avanza el principal objetivo de esto es la eliminación de las primarias. Y hasta hace poco no se movían ni un centímetro de esa exigencia. Pero de a poco comienza a ver señales de que esto podría cambiar. Uno de estos indicios es la incorporación del proyecto de la senadora por Chubut, Edith Terenzi, que crea las PAS, es decir, Primarias Sin Obligatoriedad.

Esto ocurre mientras desde la Casa Rosada, Karina Milei y Lule Menem negocian el armado de los frentes políticos con las provincias. Con la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso se incorpora un factor más en la negociación política, que para el Gobierno representa una oportunidad para negociar con sus aliados.