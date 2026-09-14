Javier Milei hizo otra "masterclass" sobre economía a legisladores, a horas de presentar el Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei habló durante casi tres horas frente a legisladores oficialistas en Casa Rosada, en el marco de una alocución exclusiva sobre el presente de su modelo económico y a horas de presentar el Presupuesto 2027 en el Congreso.

Asistieron diputados y senadores libertarios, quienes "tomaron nota de los principales conceptos económicos que fijó el presidente", consignaron fuentes oficiales que se hicieron presentes en el Salón Héroes de Malvinas.

En ese sentido, el mandatario destacó "los resultados alcanzados" por el Gobierno y "la importancia de sostener el rumbo económico". “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”, manifestó. A su vez, remarcó la importancia de "contrastar los datos de la economía con las interpretaciones que circulan públicamente" y señaló que "la Argentina atraviesa un proceso sostenido de crecimiento".

Milei subrayó que la economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y que durante los dos primeros años de gestión acumuló un crecimiento cercano al 10 por ciento. Asimismo, señaló que "tampoco es correcto afirmar que no hay consumo y resaltó que el consumo privado se encuentra en niveles históricos". “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

Durante la reunión también se hizo referencia al libro "Economía en una lección ”, libro que regaló a cada uno de los asistentes en la anterior convocatoria y fue motivo de debate y conversación durante la reunión.

La reunión de gabinete de Javier Milei

El cónclave que encabezó el mandatario ocurrió horas después de la reunión de gabinete, donde el jefe de Estado instó a todo el equipo a cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y pidió “no dejarse psicopatear por el estatus quo”. En ese sentido, reafirmó que "al populismo no se le gana con populismo”.

Durante ese contacto con sus ministros se destacó “la importancia de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real, que permitirán que el consumo continúe aumentando”.

Al término de su exposición, el diputado Sebastián Pareja dijo en rueda de prensa a la salida de Balcarce 50: "Empezó a conversar con nosotros acerca de la marcha del gobierno, aspectos ligados a lo que pasó, a lo que está sucediendo hoy, a lo que va a venir el día de mañana, y ahí se abrió una serie de preguntas donde cada uno de los legisladores, con muchísima libertad, le preguntamos al presidente cuestiones muy técnicas, muy vinculadas con la economía y la marcha del país y muchas otras vinculadas con la política nacional".

"Fueron más de 3 horas, con lo cual la verdad que estamos estamos muy contentos y orgullosos de tener un presidente de esta característica que se dedica a darnos una clase de ejemplar toda la línea", ponderó.