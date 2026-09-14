Patricia Bullrich respaldó a Javier Milei y advirtió: "Tenemos que cuidar la continuidad de un cambio"

Patricia Bullrich defendió este lunes el rumbo del Gobierno de Javier Milei durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde abordó algunos de los principales desafíos que enfrenta la Argentina para sostener el proceso de transformación iniciado por la actual administración.

Ante abogados y representantes de importantes estudios jurídicos, la senadora hizo especial hincapié en la necesidad de garantizar reglas claras y previsibles, y planteó la seguridad jurídica como una de las condiciones fundamentales para acompañar el desarrollo de las empresas y la llegada de inversiones: “El Gobierno tiene una virtud: el Presidente no se mete con la Justicia ni con fallos judiciales ”.

La definición fue realizada frente a abogados, en una presentación en la que también defendió la necesidad de establecer reglas estables para atraer inversiones y permitir el desarrollo de las empresas. Entre los principales referentes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron Fernanda Mierez, su presidente, y socios de los estudios Marval O'Farrell Mairal; Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea; Martínez de Hoz Rueda, Pagbam y Brouchou, entre otros.

La senadora sostuvo que hay cuestiones que deben permanecer más allá de los cambios políticos y económicos . Entre ellas ubicó a la seguridad jurídica: "Hay cosas que son permanentes y cosas que cambian en un mundo que todos los días cambia y cada vez a velocidades más grandes”.

Para Bullrich, la Argentina necesita construir un marco en el que las reglas no sean modificadas permanentemente y en el que se puedan tomar decisiones con previsibilidad. Su planteo estuvo acompañado por una fuerte defensa del programa de desregulación impulsado por Milei. La senadora sostuvo que durante décadas se construyó un modelo “estado-céntrico”, en el que el Estado fue acumulando regulaciones hasta convertirse en un actor que interviene en todas las actividades.

En ese contexto, afirmó: “El Estado argentino ha sido el mayor infractor”. Según explicó, el objetivo del Gobierno es dar vuelta esa lógica y avanzar hacia un Estado que se limite a intervenir cuando sea necesario, devolviendo autonomía a ciudadanos, empresas, profesionales y trabajadores.

Patricia Bullrich aseguró que el país debe tener previsibilidad Prensa Diputados

La crítica de Bullrich a las regulaciones que afectan a las empresas

Bullrich puso como ejemplo las regulaciones que afectan a las empresas y cuestionó que los empresarios deban recurrir permanentemente a organismos públicos para modificar aspectos de sus compañías. En ese sentido, defendió una reforma que permita ampliar la autonomía de las sociedades.

La senadora vinculó además este proceso con la apertura económica y la competencia. Comparó la transformación que atraviesa la Argentina con los cambios provocados por la Revolución Industrial y con el impacto que actualmente genera la inteligencia artificial. Advirtió que la competencia va a generar ganadores y perdedores y que habrá “empresas que no podrán sobrevivir al nuevo escenario”, pero sostuvo que el desafío es no detener el proceso de transformación.

“Una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es la continuidad de un cambio, y no que el cambio muera en el intento”, planteó.

Patricia Bullrich habló frente al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Bullrich respaldó el rumbo económico de Milei

La senadora también defendió los pilares económicos de la administración Milei: la estabilidad fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas y el objetivo de terminar con la inflación. Bullrich admitió que el proceso de estabilización es doloroso, pero sostuvo que mantener el esquema anterior hubiera llevado a una Argentina “cada día más pobre”.

En su mensaje posterior a la charla, la senadora insistió sobre la necesidad de sostener el rumbo del Gobierno: "Un programa de estabilización exige esfuerzo y coraje, y sabemos que una parte de la clase media está atravesando un momento difícil. Pero volver al populismo no es la salida: nos llevaban a un país cada vez más pobre. Hay que sostener el rumbo y acelerar los resultados".

El rol del Senado, la Justicia y la libertad de prensa

Bullrich remarcó además el rol de la Cámara alta en el proceso de designación de magistrados y defendió la necesidad de discutir todos los aspectos vinculados con la calidad institucional. También reivindicó la libertad de expresión y de prensa y sostuvo que existen debates que el Gobierno no debe eludir, en medio de los constantes ataques de Milei a los periodistas.

De esta manera, la senadora planteó ante representantes del ámbito jurídico su respaldo al rumbo de la administración libertaria y ubicó a la seguridad jurídica, la independencia de la Justicia y la continuidad de las reformas entre los elementos centrales para consolidar el proceso de cambio.