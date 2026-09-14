La "Marcha de la Bronca" en Mendoza: cómo será la protesta contra Milei

La denominada Marcha de la Bronca tendrá este sábado 19 de septiembre su expresión en Mendoza, en el marco de una jornada nacional de movilización que tendrá como epicentro a la Ciudad de Buenos Aires pero que se replicará en más de 30 ciudades del país, como en Mendoza .

La concentración está prevista para las 17 en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza. La convocatoria plantea llevar a las calles distintos reclamos vinculados con la situación económica, los salarios, las jubilaciones, los servicios públicos y el impacto de las políticas del Gobierno nacional.

"Al finalizar se va a hacer un acto en la fuente de la plaza con la lectura de un documento. Ya son decenas de organizaciones convocando acá en la provincia, y se van sumando con el correr de los días. La semana pasada salió la convocatoria de Ni Una Menos y de la Asamblea de Autoconvocados del Hospital Central", contó a MDZ, Micaela Blanco Minoli, referente del FIT.

La protesta nació desde un espacio de coordinación impulsado fundamentalmente por organizaciones de izquierda , pero sus organizadores buscan presentarla como una convocatoria más amplia, que reúna a trabajadores, sectores sindicales, estudiantes, organizaciones sociales, jubilados, organismos de derechos humanos, colectivos feministas y ambientales y agrupaciones políticas.

De hecho, la primera reunión nacional de organización reunió a representantes de los cuatro partidos d el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad junto con otras corrientes de izquierda y distintos sectores sindicales, sociales y estudiantiles. Posteriormente se realizaron reuniones para federalizar la convocatoria y llevarla a distintas provincias.

Una protesta nacional con epicentro en Plaza de Mayo

La movilización tendrá su principal concentración en Buenos Aires. Allí está previsto que la marcha parta a las 15.30 desde el Congreso hacia Plaza de Mayo.

Pero el objetivo de los organizadores es que la jornada no quede circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires. La convocatoria fue extendida a distintas ciudades y provincias, con concentraciones y movilizaciones locales. Mendoza aparece entre los principales puntos donde se prepara una manifestación.

El PTS, uno de los sectores que impulsa la iniciativa, del que forma parte la diputada Miriam Bregman, planteó que la movilización debe servir para canalizar el malestar contra el Gobierno de Javier Milei y avanzar hacia un escenario de mayor conflictividad social, incluyendo el reclamo de un paro general.

Ese posicionamiento permite entender también el perfil político de la convocatoria: aunque se intenta sumar a diferentes sectores sociales, la iniciativa tiene un fuerte origen en la izquierda y en organizaciones vinculadas al FIT-U y otras corrientes de ese espacio.

¿Qué reclaman con la marcha?

Los ejes de la protesta son amplios y buscan reunir distintos conflictos bajo una misma jornada.

Entre ellos aparecen el rechazo al ajuste, el reclamo por salarios y jubilaciones, la defensa de la salud y la educación públicas, la situación de los trabajadores, el endeudamiento de las familias y el cuestionamiento a las políticas económicas del Gobierno nacional.

Los organizadores también cuestionan el rol de las conducciones sindicales tradicionales y reclaman que la CGT y las CTA convoquen a un paro nacional como parte de un plan de lucha.

En Mendoza, además del cuestionamiento al Gobierno nacional, la convocatoria promovida por sectores de izquierda incorpora críticas a la gestión de Alfredo Cornejo y plantea trasladar a la calle reclamos vinculados con la situación provincial.

El dato en Mendoza

La convocatoria local tendrá una particularidad: el punto de encuentro será el Kilómetro 0, desde donde los manifestantes concentrarán para desarrollar la jornada de protesta.

La organización busca que participen distintos sectores y que la movilización no quede identificada exclusivamente con una agrupación partidaria. La propia convocatoria nacional habla de una articulación entre organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, ambientales, culturales y políticas. En distintas provincias se han conformado espacios para organizar las movilizaciones locales.

Así, Mendoza será uno de los escenarios donde este sábado se pondrá a prueba la capacidad de la izquierda para transformar el malestar social en una movilización callejera con alcance federal.

El interrogante será cuánto logra crecer la convocatoria más allá de las organizaciones que la impulsan y qué impacto político consigue generar en un escenario nacional atravesado por el ajuste, el debate económico y la disputa por el rumbo del Gobierno de Milei.

La cita, en Mendoza, será a las 17 en el Kilómetro 0. La consigna nacional es convertir esa bronca en una protesta que se haga sentir en las calles de todo el país.