Alerta por el Súper Niño: legisladores piden trabajo conjunto de gobiernos provinciales y reclaman obras a Nación

Ante el avance del Super Niño , que amenaza provincias Litoraleñas y el norte de la provincia de Buenos Aires , la senadora bonaerense Emilia Subiza presento ante sus pares del Parlamento Federal del Clima un reclamo urgente para que Nación gire fondos hídricos y reactive obras frenadas. Además, pidió a gobernadores que dejen de lado “la grieta” y trabajen en conjunto.

Las advertencias de los gobiernos locales que ponen en estado de alerta a la zona del Litoral, la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay y el norte de la provincia de Buenos Aires ante la alta probabilidad de precipitaciones muy por encima de los valores habituales; se apoyan en los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en proyecciones de agencias internacionales del clima como lo son la Agencia de Clima de Estados Unidos (NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El calentamiento de las aguas del Océano Pacífico insinúa la llegada de un evento de categoría “ Súper Niño ”, multiplicando los riesgos ambientales y sanitarios. Ante el aumento inminente del caudal de los ríos, poblados enteros, corredores viables y la infraestructura de las zonas ribereñas ingresan en fase de vulnerabilidad.

Durante el encuentro del Parlamento Federal del Clima , desarrollado en Salta, que congrego a legisladores de todo el país, la Senadora bonaerense del bloque Hechos, Emilia Subiza, expuso la situación crítica que atraviesa su ciudad natal, San Nicolás de los Arroyos. Localidad de la provincia de Buenos Aires ubicada en el margen occidental del Rio Paraná .

Por efecto del Super Niño se espera una crecida histórica del Río Paraná que golpeara fuertemente a la economía local, alterando la vida en el Ecoparque ribereño arrastrando peligros comunitarios como la proliferación del dengue o el avance de fauna nativa del Delta sobre calles urbanas.

Inundaciones Cientos de evacuados en las zonas ribereñas de los ríos Paraná y Uruguay Foto: Télam

El núcleo de la advertencia por el fenómeno meteorológico que expuso la legisladora bonaerense apunta a los proyectos pluviales paralizados. Un ejemplo concreto es la Cuenca Teherán en San Nicolás, una obra hídrica con un alto nivel de avance, pero inconclusa, dejando a varios barrios expuestos a anegamientos severos ante cada tormenta fuerte.

Este motivo remarcó la paradoja de estas emergencias: “A diferencia de otras catástrofes, El Niño nos otorga algo invaluable: tiempo de anticipación. Nos da la oportunidad de prepararnos”, advirtió la Senadora bonaerense Emilia Subiza.

La caja retenida de los impuestos a los combustibles

El texto presentado por la senadora bonaerense ante el Parlamento Federal del Clima apunta de manera directa contra la retención de partidas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto exige liberar con celeridad los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, los cuales provienen de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y tienen asignación específica.

Aunque la administración central formalizó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 a través del Ministerio de Seguridad, los municipios y las provincias continúan sobrecargados en la primera línea de respuesta.

La retención de las partidas específicas para el saneamiento de cuencas y el ensanche de arroyos se percibe en las provincias como un freno injustificable. “Demorar o desviar estos fondos de afectación específica frente a una emergencia anunciada es una omisión imperdonable en materia de prevención”, afirmó la senadora de Hechos Emilia Subiza.

Federalismo de emergencia entre provincias

Para evitar que la contención hídrica quede supeditada a las disputas ideológicas, el proyecto propone sellar un acuerdo de articulación directa entre las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. La meta es cruzar alertas tempranas, optimizar equipos de Defensa Civil y desplegar logística compartida sin esperar por la burocracia del estado nacional.

En un mapa político fragmentado entre gestiones de distinto signo político, la senadora bonaerense, que pertenece al espacio de los hermanos Passaglia, reclamó pragmatismo: “Hoy tenemos el compromiso de ejercer un federalismo solidario y responsable. Acá no importa si es compañero, correligionario o si tiene peluca. Llegó el momento de aunar esfuerzos, superar los límites jurisdiccionales y dejar de lado las diferencias políticas”.

Con los pronósticos climáticos que ponen en alerta a la población ante la llegada de lluvias extremas por el fenómeno del Super Niño, las partidas presupuestarias nacionales bajo discusión y las provinciales que llegan a los municipios a cuenta gota. Producto de la inacción estatal, se está perdiendo la chance de hacer obras que permitan amortiguar los efectos del super fenómeno climático que azotara el país a partir de los últimos meses del año y quienes volverían a pagar la cuenta por la improvisación estatal serán los habitantes de las zonas afectadas.