Prevén inundaciones y condiciones extremas por El Niño en Argentina: qué zonas serían las más afectadas

Desde hace meses, organismos internacionales y meteorológicos siguen de cerca la evolución de El Niño y advierten sobre las posibles consecuencias que puede provocar en distintas regiones del mundo. En junio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó el desarrollo del fenómeno en el Pacífico ecuatorial y anticipó que podría intensificarse durante los meses siguientes. Pero, ¿cómo impactará en el territorio argentino?

En ese contexto, los expertos aseguran que las condiciones meteorológicas cambiantes que atraviesa la Argentina desde hace meses son efectos de El Niño , como lo fueron los distintos episodios de lluvias y nevadas en la Patagonia y en la zona cuyana. Sin embargo, se prevé que el fenómeno se intensifique hacia la primavera y el verano, con precipitaciones por encima de los valores habituales e importantes acumulados de agua en períodos relativamente cortos, que podrían derivar en inundaciones .

El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a MDZ que el impacto no será igual en todo el territorio y señaló especialmente al este del país. “Es probable que se den episodios de lluvias fuertes con importantes acumulados de milímetros que pueden tener repercusiones en la ciudad y en la zona agropecuaria de nuestro país”, advirtió.

Sin embargo, esto no significa que las precipitaciones serán constantes durante toda la primavera y el verano. “No significa que va a llover todos los días, sino que en algunos períodos podemos tener precipitaciones por encima de lo normal y que los acumulados pueden ser más importantes de lo habitual”, aclaró.

El fenómeno de El Niño está asociado al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y forma parte de un ciclo climático natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) . Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), El Niño se desarrolla cuando las temperaturas del Pacífico ecuatorial se mantienen al menos 0,5 °C por encima del promedio durante varios meses consecutivos. Este año, la NOAA estimó una probabilidad del 63% de que las anomalías de temperatura de la superficie del mar alcancen o superen los 2°C en la región utilizada para monitorear el fenómeno.

Ahora bien, de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en Argentina hay una probabilidad del 100% de que se mantenga la fase de El Niño, de intensidad fuerte o muy fuerte, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2026, tal como se puede leer en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno de El Niño se intensifica a nivel global. SMN

¿Existe el Super Niño?

“En realidad, el Súper Niño no existe. Es el fenómeno de El Niño”, aclaró el meteorólogo Pagliarino, en diálogo con MDZ, ante el término que comenzó a utilizarse para describir el escenario. Según explicó, la denominación “Súper Niño” hace referencia informalmente a la posibilidad de que el fenómeno alcance una intensidad elevada y, como consecuencia, tenga un impacto mayor.

Para Argentina, uno de los principales efectos podría observarse en el comportamiento de las precipitaciones. “Esto trae consecuencias para nuestra región, sobre todo porque vamos a tener jornadas con mayor humedad y presencia de precipitaciones por encima de lo normal”, explicó a MDZ y agregó: "Puede haber desborde de ríos, sobre todo en la zona del Litoral, en el Río Paraná, porque los ríos pueden tener mucho más caudal del que suelen tener, lo que puede generar inundaciones".

Qué zonas de Argentina se verían afectadas por El Niño

El meteorólogo puso especialmente el foco sobre el este argentino: “Estamos hablando del Litoral, del noreste argentino, también Santiago del Estero, Chaco y el norte de la provincia de Buenos Aires. Toda esa franja de Rosario, Entre Ríos, Corrientes y Misiones va a estar afectada por este fenómeno”.

Pronóstico climático trimestral del SMN en Argentina. SMN

Y lanzó una de las advertencias más fuertes sobre lo que podría ocurrir durante los próximos meses: “Estamos hablando de lluvias que no se ven hace años en esta región. El último fenómeno de El Niño fuerte fue en la década del ’90 y trajo inundaciones”.

Hasta cuándo duraría El Niño

Aunque El Niño ya está presente, Pagliarino explicó que su influencia podría adquirir mayor importancia durante los próximos meses. “El fenómeno ya comenzó, pero se estima que tome intensidad en la primavera-verano de nuestro hemisferio, de nuestro país, y que continúe, al menos, hasta el otoño de 2027, es decir hasta los meses de abril y/o mayo”, indicó.

¿Puede El Niño provocar huracanes en Argentina?

Pagliarino también descartó que el escenario previsto implique la llegada de huracanes al territorio argentino. “Nuestra región no es una zona de huracanes”, explicó. No obstante, aclaró que sí pueden producirse ciclones extratropicales, fenómenos habituales en estas latitudes que pueden estar acompañados por lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Qué se puede hacer ante el fenómeno de El Niño

Frente a los períodos de precipitaciones intensas, el especialista destacó la importancia del mantenimiento de cauces, canales y arroyos y de evitar la acumulación de residuos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

"Lo que nosotros podemos hacer, como sociedad, es mantener limpios los cauces y tratar de ayudar en todo lo que sea posible a cada una de nuestras ciudades evitando la acumulación de basura, aportando nuestro granito de arena. Tratar de que las ciudades estén lo más limpias posibles. Después, pueden llover muchísimos milímetros en muy pocas horas y, si no hay obras por parte de los gobiernos, es casi imposible", consideró.