Cornejo cruzó al gobernador de La Pampa por Los Nihuiles: "Es muy fácil hacer política con un río"

Luego de que este lunes Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, asegurara que las regalías de Los Nihuiles también son pampeanas, y de que interpusiera una medida cautelar contra Nación para dejar sin efecto la normatva publicada recientemente, por la cual se dispone que éstas sean percibidas en su totalidad por Mendoza, quien salió a responder fue el gobernador Alfredo Cornejo , quien acusó a su par pampeano de "confundir dos cuestiones distintas" .

Según expuso el mandatario mendocino en sus redes sociales, el río es interjurisdiccional, pero "la fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza". En ese sentido, el Gobernador de Mendoza argumenta que es por ese motivo que la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro "sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica".

Además, Cornejo aseguró que "para generar energía no basta con el agua", y enfatizó que tanto la pendiente como la infraestructura necesarias se encuentran "en nuestra provincia".

Lejos de quedarse ahí, el gobernador mendocino fue más allá y cuestionó la forma de manejarse de La Pampa, provincia a la que acusó de judicializar cada decisión mientras Mendoza "planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene".

"Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión", arremetió Cornejo, quien dice que "lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos". En ese aspecto, recalca que "Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte".

"Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender", concluye el gobernador de Mendoza.

Qué había dicho Ziliotto

La provincia de La Pampa interpuso este lunes una medida cautelar contra el Estado Nacional con el objetivo de suspender de manera "inmediata" los artículos 3° y 4° del Decreto N° 982/2026 publicado en el Boletín Oficial del pasado 11 de septiembre, el cual dejó sin efecto el régimen vigente desde 1973 y dispuso que la totalidad de las regalías generadas por el sistema hidroeléctrico “Los Nihuiles” sean percibidas por la provincia de Mendoza.

La presentación fue motorizada por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, y procura que se mantenga provisoriamente la distribución existente "hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo".

Según dijo en redes sociales Ziliotto, el decreto del presidente Javier Milei, que fue celebrado por el arco político mendocino, "vulnera" los derechos de los pampeanos, y expresó que a la provincia vecina los "respaldan" leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

En términos generales, el gobernador pampano señaló que parte de los argumentos establecen que "el río Atuel también es pampeano, a través de los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 que establecen y ratifican su interprovincialidad".

"Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana", sostuvo como parte de la jusrificación.

Los Nihuiles, nuevamente en el centro de la escena. Gobierno

Por ende, indicó que "sus regalías también son pampeanas ya que mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73".

Y agregó que "ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes".

"Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea", zanjó.

La cautelar busca, además, evitar que el nuevo esquema se consolide en las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y "genere consecuencias de difícil reparación posterior". Por ello se solicita "preservar temporalmente el régimen que rigió durante décadas hasta que exista una decisión judicial definitiva", indicaron.

Con esta acción, La Pampa procura "defender derechos reconocidos y ejercidos durante décadas, garantizar el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre Nación y provincias y preservar las reglas del federalismo mientras la Justicia resuelve definitivamente la controversia".