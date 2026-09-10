"Gran noticia": Cornejo celebró la inversión millonaria que realizará un gigante del vino en Tunuyán
El gobernador Alfredo Cornejo destacó la iniciativa de Grupo Peñaflor, que invertirá US$44 millones en una nueva bodega de última generación en Tunuyán.
El gobernador Alfredo Cornejo salió a respaldar públicamente el anuncio de Grupo Peñaflor, que construirá una nueva bodega de última generación en Tunuyán. A través de su cuenta en X, el mandatario calificó la decisión como una gran noticia y sostuvo que fortalece una actividad que forma parte de la identidad y del desarrollo económico de la provincia. Sumó tres argumentos: la incorporación de tecnología de vanguardia, la generación de empleo y la confirmación de que Mendoza sigue siendo elegida para inversiones de largo plazo.
El desembolso anunciado por la compañía asciende a US$ 44 millones y llega en un momento de reconfiguración de la vitivinicultura argentina. La firma comunicó el proyecto a través de sus redes sociales y remarcó que sigue apostando por el desarrollo de la industria del vino en el país. La operación apunta a ampliar capacidad productiva y a reforzar su presencia en uno de los territorios vitivinícolas más relevantes del mapa provincial.
Según trascendió, el nuevo establecimiento estará equipado con tecnología de vanguardia y su puesta en marcha está prevista para la vendimia 2027. Es decir que la obra empezará a tomar forma en los próximos meses y su primera operación productiva coincidirá con la próxima cosecha. La empresa no difundió, por ahora, precisiones técnicas sobre la bodega ni sobre su capacidad de elaboración.
El Valle de Uco vuelve a captar capitales
La elección de Tunuyán no es un dato menor: vuelve a poner al Valle de Uco en el centro de las inversiones vinculadas al negocio del vino. Con esta obra, Grupo Peñaflor ampliará una red que ya incluye establecimientos en Mendoza, San Juan, Salta, Buenos Aires y Neuquén, y que lo consolida como uno de los actores de mayor escala del sector.
Por su magnitud, el proyecto se ubica entre los desembolsos más grandes comunicados en el último tiempo por una empresa vitivinícola en la provincia. La decisión de avanzar con nueva infraestructura se da en un escenario donde la industria busca recuperar competitividad y mejorar su posicionamiento, algo que Alfredo Cornejo subrayó al hablar de inversiones de largo plazo.