La FEM propone usar regalías para impulsar la producción

La Federación Económica de Mendoza (FEM) propuso destinar el 10% de las regalías provenientes del petróleo, gas, minería y energía a un fondo permanente para financiar infraestructura, tecnología y herramientas destinadas al desarrollo productivo. Nicolás Vicchi, vicepresidente primero de Producción de la FEM, explicó que la iniciativa busca transformar parte de esos recursos en una política de largo plazo.

“Frente al desafío y la oportunidad que tiene Mendoza de desarrollar actividades mineras, pero las que ya están también potenciales, como el sector petrolífero, gasífero, hidroeléctrico, que en definitiva son recursos no renovables, destinar un 10% de esos recursos, esas regalías que ingresan a la provincia para armar un fondo específico”, planteó Vicchi en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.

Según explicó, esos fondos podrían utilizarse para “financiar infraestructura productiva, pueda financiar el desarrollo de proveedores, pueda subsidiar tasas, pueda financiar a las pymes, incorporar tecnología, desarrollar todas las herramientas que hoy en día está necesitando nuestro sector del trabajo productivo”.

Vicchi señaló que, tomando como referencia el presupuesto 2025, solo el 10% de las regalías petroleras y gasíferas representaría unos $20.000 millones. A esa cifra se sumarían los recursos vinculados con las regalías hidroeléctricas y el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

“Entendemos que la oportunidad, en función de lo que estamos pensando en los próximos 30 años, se viene un proceso electoral, bueno, y esto tiene que ser una política de Estado de largo plazo”, sostuvo.

Participación privada y financiamiento

La propuesta contempla que el fondo tenga la forma de un fideicomiso administrado por el Estado, pero con participación del sector privado. “Nuestra propuesta va a ser que sea un fideicomiso, obviamente, administrado por el sector público, por el Estado, quien tiene toda la botonera para poder desarrollar las políticas públicas, pero también con una coadministración o con la integración del sector privado que permita también orientar”, explicó.

Además, planteó crear un banco de proyectos de inversión para establecer prioridades según las necesidades económicas, sociales y ambientales. Parte de los recursos se destinaría a infraestructura y otra a financiamiento, subsidios de tasas y desarrollo de proveedores.

Vicchi vinculó la iniciativa con el antiguo Fondo para la Transformación y el Crecimiento, al que definió como “una gran herramienta para el desarrollo del sector”, aunque consideró necesario adaptarla a las necesidades actuales.

También destacó que el nuevo fondo podría utilizarse para acceder a financiamiento internacional. “Estos recursos que tendría este Fondo pueden servir para apalancamiento, para financiamiento internacional”, afirmó.

El dirigente indicó que la propuesta ya fue conversada con distintos actores del Gobierno provincial y mencionó que existen antecedentes similares en provincias como Chubut y Neuquén, además de Chile.