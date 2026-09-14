El Gobierno va por la ley que blinda al Banco Central y busca anotarse una victoria en el Senado

El proyecto ya tiene dictamen de comisión. Si no se le introducen modificaciones, completará su trámite legislativo sin necesidad de volver a Diputados.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central llega este jueves al recinto del Senado, y con ella la posibilidad de que el Gobierno consiga una de sus leyes económicas más ambiciosas. La confirmación la dio Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: "La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene", anunció.

El proyecto obtuvo dictamen el miércoles pasado en el plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, de modo que si el texto atraviesa la votación sin retoques quedará directamente convertido en ley, sin necesidad de un tercer paso por Diputados.

Será la séptima sesión ordinaria del año en el Senado, y el temario que anticipó Bullrich no se agota en el Central. También figuran Inocencia Fiscal II, que ya cuenta con media sanción de la cámara baja, la reforma del régimen de biocombustibles y los acuerdos para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Qué cambia en el Banco Central El eje del proyecto es la preservación del valor de la moneda nacional como misión de la entidad, lo que implica desarmar el esquema de objetivos múltiples vigente desde 2012 e imponer restricciones más duras al financiamiento del Tesoro.

A eso se suman condiciones más exigentes para destituir al presidente del organismo y a los integrantes del directorio, la eliminación del concepto de reservas de libre disponibilidad, modificaciones en el régimen de distribución de utilidades y un mecanismo para ir cancelando progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios que la institución acumula en su activo.