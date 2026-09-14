Presupuesto 2027: qué se proyecta para algunas variables macro económicas en un año electoral

El texto del Presupuesto estima una menor inflación y un crecimiento de la actividad en un año electoral donde Javier Milei buscará la reelección.

El Gobierno ultima los detalles para la presentación del Presupuesto 2027, con tiempo de enviarlo al Congreso hasta mañana 15 de septiembre. El texto, conocido como la "ley de leyes", estipula los lineamientos presupuestarios para el año que viene, donde Javier Milei buscará la reelección.

En esas proyecciones del oficialismo, hay una fuerte expectativa de una inflación que profundice el proceso de desaceleración y un optimismo respecto al crecimiento de la economía de cara a las elecciones. También, a diferencia de 2025, Milei no irá al Congreso a presentarlo.

Inflación Los lineamientos del Presupuesto se esbozan bajo un supuesto de desaceleración de la infalcipon, el dato del borrador prevé un IPC anual por debajo del 20%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su última revisión del acuerdo con Argentina, proyectaba que los precios en el país subirían un 12,7% en 2027.

Actividad El Gobierno también es optimista también respecto a la actividad económica de cara a las elecciones del año que viene. El anteproyecto anticipa un crecimiento del PBI entre el 3% y el 5%. El FMI estima que la actividad tenga un crecimiento del 4% en 2027.