Criar a un nene costó más de $713.070 en agosto según el Indec
El costo mensual de la crianza volvió a aumentar el mes pasado. El indicador se divide en cuatro grupos de edad e incluye tanto bienes y servicios como el costo del cuidado.
El costo de la crianza en Argentina volvió a subir durante agosto de 2026. Según la valorización mensual elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), criar a un hijo demandó entre $557.303 y $713.070, dependiendo de la edad.
La canasta de crianza es un indicador que busca estimar cuánto cuesta mensualmente sostener a niñas, niños y adolescentes. Para calcularla, el INDEC contempla dos componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo y, por otro, el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.
Cuánto costó la canasta de crianza en agosto de 2026
De acuerdo con los valores correspondientes a agosto, el costo mensual fue:
Menores de 1 año: $557.303.
Niños de 1 a 3 años: $663.900.
Niños de 4 y 5 años: $567.243.
Niños de 6 a 12 años: $713.070.
El monto más elevado correspondió al grupo de 6 a 12 años, mientras que el menor valor se registró para los menores de un año.
Qué incluye la canasta de crianza
La canasta de crianza del INDEC no representa solamente el dinero destinado a comprar alimentos. El indicador está compuesto por dos grandes partes: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. Dentro de los bienes y servicios se consideran gastos vinculados con cuestiones como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros consumos.
Para establecer este componente, el INDEC utiliza como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, que también se emplea para determinar la línea de pobreza.
Cuánto aumentó la canasta de crianza
Los valores de agosto también muestran una suba respecto de julio de 2026. En julio, la canasta había sido de $545.683 para los menores de un año; $649.935 para los chicos de 1 a 3 años; $554.646 para los de 4 y 5 años; y $697.268 para el grupo de 6 a 12 años.
Con los nuevos valores, el aumento mensual fue de aproximadamente:
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Menores de 1 año: 2,1%.
De 1 a 3 años: 2,1%.
De 4 a 5 años: 2,3%.
De 6 a 12 años: 2,3%.
De esta manera, el indicador volvió a reflejar el incremento de los costos asociados a la crianza y permite contar con una referencia mensual sobre el gasto necesario para sostener a un hijo.
Además de funcionar como un indicador estadístico del costo de criar a un hijo, la canasta de crianza se utiliza como referencia en las discusiones vinculadas con las cuotas alimentarias. Sin embargo, el valor de la canasta no determina automáticamente el monto que debe pagar un progenitor, sino que puede ser utilizado como uno de los parámetros para evaluar las necesidades económicas de los hijos.