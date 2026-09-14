Criar a un nene costó más de $713.070 en agosto según el Indec

El costo mensual de la crianza volvió a aumentar el mes pasado. El indicador se divide en cuatro grupos de edad e incluye tanto bienes y servicios como el costo del cuidado.

Agosto finalizó con un aumento en el costo de canasta de crianza

El costo de la crianza en Argentina volvió a subir durante agosto de 2026. Según la valorización mensual elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), criar a un hijo demandó entre $557.303 y $713.070, dependiendo de la edad.

La canasta de crianza es un indicador que busca estimar cuánto cuesta mensualmente sostener a niñas, niños y adolescentes. Para calcularla, el INDEC contempla dos componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo y, por otro, el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

Cuánto costó la canasta de crianza en agosto de 2026 De acuerdo con los valores correspondientes a agosto, el costo mensual fue:

Menores de 1 año: $557.303.

Niños de 1 a 3 años: $663.900.

Niños de 4 y 5 años: $567.243.

Niños de 6 a 12 años: $713.070. El monto más elevado correspondió al grupo de 6 a 12 años, mientras que el menor valor se registró para los menores de un año.

Qué incluye la canasta de crianza La canasta de crianza del INDEC no representa solamente el dinero destinado a comprar alimentos. El indicador está compuesto por dos grandes partes: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. Dentro de los bienes y servicios se consideran gastos vinculados con cuestiones como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros consumos.