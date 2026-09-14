Llega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 mientras se demoran las iniciativas por Malvinas

En la Cámara de Diputados, el oficialismo espera que este martes se concrete el ingreso del proyecto de ley de Presupuesto 2027, en tanto, la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado a las Islas Malvinas “se demoraría unos días más”.

Así pudo saber la Agencia Noticias Argentinas (NA) en diálogo con altas fuentes parlamentarias del oficialismo que están al tanto de lo que se conversó en la Casa Rosada en la reunión del presidente Javier Milei con los bloques libertarios de Diputados y del Senado.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, empieza a calentar motores de cara al tratamiento de la “ley de leyes”.

El 16 y el 23 de septiembre la comisión fue emplazada a las 14 horas para tratar los proyectos vinculados a la emergencia en Discapacidad, por lo que se estima que esas fechas ya están ocupadas e impedirían el inicio inmediato del debate del Presupuesto.

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El Gobierno afrontará una dificultosa negociación en el Congreso Nacional para aprobar la iniciativa, en un escenario atravesado por la campaña electoral de cara a los comicios del próximo año, en los que Milei pondrá en juego su reelección.

Presupuesto 2027 y rosca política

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que podrían comenzar a priorizar sus propios intereses electorales.

El principal desafío para el Gobierno estará en reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados que precisa el quórum para aprobar el proyecto y, especialmente, para sostener los artículos centrales durante la votación en particular.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.

Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

El problema para la Casa Rosada es que varios de los actuales aliados parlamentarios han comenzado a tomar distancia a medida que se acerquen las elecciones y los gobernadores empiecen a concentrarse en sus propias campañas.

Ese es el caso de los espacios de Argentina Federal, vinculados a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, de Salta, Gustavo Sáenz; y el espacio Independencia, que tiene como principal referencia al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos sectores ya comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo en debates sensibles, como los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad.

Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto 2027 y su impacto sobre las cuentas provinciales.

El escenario será todavía más complejo porque el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los principales lineamientos que sostienen su programa económico, especialmente el equilibrio fiscal.

En otro orden, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional aún se está terminando de pulir y su ingreso se demoraría hasta fines de esta semana o comienzos de la próxima.

La iniciativa está destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen ilegalmente en las Islas Malvinas, sin autorización del Gobierno. argentino.

Detalles del proyecto de Presupuesto

El Gobierno Nacional realizó en julio un adelanto del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, en el que anticipó un escenario de reducción de la inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con la obligación de presentar un adelanto de las principales variables del proyecto, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según establece la Ley de Administración Financiera.

El documento sostiene que las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina”, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda.

El Ejecutivo prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, que contribuiría a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Respecto del crecimiento, el Gobierno estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mejora de la inversión, que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, junto con una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

En materia laboral, el Ejecutivo proyectó que el mercado de trabajo continuará mostrando una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo acompañando el crecimiento de la actividad económica.

También estimó que la pobreza y la indigencia continuarán descendiendo durante el período proyectado.

En cuanto a los recursos tributarios, el Gobierno calculó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio”, principalmente explicado por la evolución de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el documento también ratifica uno de los principales lineamientos económicos de la gestión: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado.