El dólar volvió a subir tras el pedido de Luis Caputo para "sacarlos del colchón"

El dólar oficial volvió a cerrar a la suba este miércoles. El dólar blue bajó. Los movimientos de la jornada.

Luego de que el ministro de Economía Luis Caputo dijera ante alumnos que debían insistirle a sus padres para "sacar los dólares del colchón", el dólar tuvo una leve suba este miércoles. Al mismo tiempo, se da una sesión intensa en Diputados donde la oposición consiguió la aprobación para las comisiones de los proyectos de Discapacidad y Morosidad.

En concreto, el dólar oficial subió este miércoles unos cinco pesos en el segmento minorista que se vende al público en el Banco Nación. De esta forma, la moneda estadounidense cerró a $1485 para la compra y $1530 para la venta este miércoles.

Mientras que el dólar mayorista también subió este miércoles poco más de dos pesos y cerró la jornada a $1514 con una variación del 0,13% respecto del cierre del día martes.

El dólar blue baja y se acerca al oficial minorista Este miércoles el dólar blue se anotó una nueva baja en las cotizaciones. La moneda paralela cerró a $1520 para la compra y $1540 para la venta.