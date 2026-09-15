Presupuesto 2027: el Gobierno cree que la inflación será del 21,1% y el dólar llegará a $1847

El Gobierno presenta este martes el proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso y en la reunión de la mesa política se confirmaron las principales metas en materia de proyección económica.

En el informe oficial se estipula que la inflación oscilará el 21,1% durante el año, un crecimiento del PBI en el orden del 4% y un dólar a 1847 pesos. A su vez, se prevé una suba del salario promedio del 25,4 por ciento.

"El proyecto de Presupuesto contempla nuevamente resultado fiscal positivo y será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default", consignaron desde el Ejecutivo.

En tanto, se esperan exportaciones por más de 130 mil millones de dólares y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los 15 mil millones. Consultados sobre el valor del dólar, respondieron desde la Casa Rosada: "No se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027".

A diferencia de las otras ocasiones a cargo del Gobierno, Milei no expondrá en el Congreso para defender el Presupuesto. Expuso durante tres horas frente a legisladores en el marco de una "masterclass" realizada este lunes en Balcarce 50, donde instó a defender "el rumbo económico".

Una vez que ingrese el expediente, se girará a la Comisión de Presupuesto, donde se espera que asistan algunos funcionarios del Ministerio de Economía para respaldar los lineamientos del Presupuesto.

En relación con la agenda legislativa, la senadora nacional, Patricia Bullrich, hizo referencia en la mesa política al inicio del debate de la reforma electoral en comisiones del Senado y se analizó el tratamiento del resto de los proyectos que se encuentran en la Cámara alta. Asimismo, se informó que esta semana ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía nacional, que estipulan sanciones más categóricas a las empresas que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.