Golpe a la imagen de Javier Milei: en qué lugar quedó dentro de los peores presidentes latinoamericanos
Pese a una leve mejora mensual, el presidente Javier Milei se mantiene en la franja baja del listado sudamericano.
El presidente Javier Milei se posicionó en el puesto 14 entre 18 mandatarios de Latinoamérica en la medición de septiembre de la consultora CB Global Data, al registrar un 35,5% de imagen positiva y un 60,6% de imagen negativa. El ranking regional quedó liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien superó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
Según el relevamiento elaborado por la firma argentina entre el 7 y el 11 de septiembre sobre 4.060 casos a nivel nacional, el jefe de Estado argentino experimentó una leve mejora de 0,4 puntos porcentuales en comparación con agosto (35,1%). Pese a este leve repunte, Milei se mantuvo en la franja baja del listado regional, superando únicamente a los representantes de Nicaragua, Panamá, Venezuela y Guatemala.
En la cima del ranking regional se produjo un cambio de liderazgo: Claudia Sheinbaum (México) trepó al primer lugar con un 69% de aprobación, relegando a Nayib Bukele (El Salvador) al segundo puesto con un 66,2%.
El ranking de presidentes latinoamericanos en septiembre
La nómina completa elaborada por la consultora internacional ubicó a los líderes continentales en las siguientes posiciones según su valoración positiva:
Top 5 regional: Claudia Sheinbaum (México, 69%), Nayib Bukele (El Salvador, 66,2%), Abelardo de la Espriella (Colombia, 53,6%), Keiko Fujimori (Perú, 52,4%) y Luis Abinader (República Dominicana, 50,8%).
Lote intermedio: Laura Fernández (Costa Rica, 49,7%), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil, 48,5%), Daniel Noboa (Ecuador, 47,4%), Santiago Peña (Paraguay, 45,5%), Nasry Asfura (Honduras, 43,2%), José Antonio Kast (Chile, 42,9%), Rodrigo Paz (Bolivia, 41,6%) y Yamandú Orsi (Uruguay, 37,7%).
Parte baja de la tabla: Javier Milei (Argentina, 35,5%), Daniel Ortega (Nicaragua, 33,9%), José Mulino (Panamá, 32,1%), Delcy Rodríguez (Venezuela, 28,8%) y Bernardo Arévalo (Guatemala, 28,2%).
El informe resaltó además que el dominicano Luis Abinader fue el mandatario que más incrementó su imagen (+2,7 puntos), mientras que el boliviano Rodrigo Paz protagonizó la mayor caída del mes al perder 8,9 puntos porcentuales.