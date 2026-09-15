Golpe a la imagen de Javier Milei: en qué lugar quedó dentro de los peores presidentes latinoamericanos

Pese a una leve mejora mensual, el presidente Javier Milei se mantiene en la franja baja del listado sudamericano.

El informe regional revela una baja aprobación para el Presidente en el contexto continental.

El presidente Javier Milei se posicionó en el puesto 14 entre 18 mandatarios de Latinoamérica en la medición de septiembre de la consultora CB Global Data, al registrar un 35,5% de imagen positiva y un 60,6% de imagen negativa. El ranking regional quedó liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien superó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Según el relevamiento elaborado por la firma argentina entre el 7 y el 11 de septiembre sobre 4.060 casos a nivel nacional, el jefe de Estado argentino experimentó una leve mejora de 0,4 puntos porcentuales en comparación con agosto (35,1%). Pese a este leve repunte, Milei se mantuvo en la franja baja del listado regional, superando únicamente a los representantes de Nicaragua, Panamá, Venezuela y Guatemala.

CB Global Data En la cima del ranking regional se produjo un cambio de liderazgo: Claudia Sheinbaum (México) trepó al primer lugar con un 69% de aprobación, relegando a Nayib Bukele (El Salvador) al segundo puesto con un 66,2%.

El ranking de presidentes latinoamericanos en septiembre La nómina completa elaborada por la consultora internacional ubicó a los líderes continentales en las siguientes posiciones según su valoración positiva: