La motosierra de Javier Milei: cuáles son los sectores que más sufrieron el recorte del gasto público

La motosierra de Javier Milei impactó fuertemente en sectores como la obra pública, subsidios y a las provincias. La reducción en las partidas del Estado nacional se ejecutó desde el inicio de la gestión libertaria en búsqeuda de sostener el superávit fiscal.

La distribución del recorte presupuestario entre los años 2023 y 2026 reflejó diferencias, según el rubro analizado en los primeros ocho meses del año. El gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) mostró al mes de agosto una caída real acumulada del 32% respecto del mismo período de 2023.

La partida del gasto que más se vio afectada fue el integrado por las " Transferencias corrientes a Provincias " con una caída del 86,6%. En segundo lugar se ubicó el gasto de inversión en " Bienes de uso ", componente que incluye a la obra pública, con una caída del 83,6%.

A estas partidas les siguieron las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios con una baja del 62,1%, y " Otras transferencias al sector privado (gasto que incluye los subsidios económicos, entre ellos a la energía y al transporte) ", que registraron "una baja del 59,3%".

Además, los giros a universidades nacionales cayeron un 39,7%; las ayudas sociales y asignaciones familiares se redujeron un 30,6%; y los gastos en personal disminuyeron un 28,9%.

Por otra parte, las Jubilaciones y pensiones fueron el componente con la menor caída: bajaron un 8,2% respecto a igual periodo de 2023. Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

También, el estudio analizó que el impacto de cada rubro en la contracción total del gasto dependió de su peso inicial en la estructura presupuestaria. Bajo este criterio, sobre la baja acumulada, las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional concentran la mayor participación, con el 23,6% del total, lo que implica que "casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a Empresas Públicas y Fondos fiduciarios.

Le siguieron los subsidios al sector privado con el 14,9% del ajuste total, las ayudas sociales con el 14,4% y las transferencias a provincias con el 13,0%.

Qué se espera este año para el gasto público

De mantenrese la dinámica actual, el gasto de la APN cerrará 2026 en el 12,4% del PBI.

De esta manera, completando "la mayor reducción respecto al año 2023, con 5,4 puntos porcentuales del PBI, acumulando una baja de 14 puntos porcentuales en tres años", según destacó el informe.