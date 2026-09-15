Alerta en Buenos Aires: la interna del peronismo K y la falta de decisiones claras agravan los problemas preexistentes

La anarquía domina la escena bonaerense. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires aparece loteado, inmovilizado por las internas y la falta de un norte . Y, abajo, los municipios que autorizan a sus policías municipales a disparar con armas de fuego se mezclan con otros que le reclaman directamente a Axel Kicillof por su inacción en la materia. Ambos distritos, Morón y José C. Paz , respectivamente, son del mismo frente que tiene al gobernador, además, como presidente del PJ bonaerense.

Simulemos por un instante que el tema de la inseguridad, producto de la eficaz labor policial, empezara a provocar una catarata de detenciones, muchos de ellos adolescentes que participaron de delitos gravísimos como un asesinato. ¿Qué se hace con esos chicos? ¿Se los aloja en el servicio penitenciario, se los deja con sus padres o tutores, se los vigila con una pulsera? Si el robo o asesinato se hubiera cometido en el ámbito del departamento judicial de Lomas de Zamora, la Ley Penal Juvenil no se puede ejecutar. Si sucede en Moreno – General Rodríguez, sí.

Lamentablemente, las muertes empiezan a amontonarse semanalmente en cualquier punto del Gran Buenos Aires . La Matanza, José C. Paz y Morón fueron los casos más resonantes esta semana, pero no los únicos. Y en los tres casos hay una respuesta diferente de cada intendente.

Parecidos, el matancero Fernando Espinoza y el pacense Mario Ishii, hoy en uso de licencia porque es senador provincial, responsabilizan en su totalidad a la Provincia por lo que sufren sus vecinos. Tienen razón en que es responsabilidad del Gobernador el tema de combatir la inseguridad, pero ambos son de los que consideran que meterse en ese tema terminará perjudicándolos. Ishii grita y protesta porque se considera destratado por Kicillof. Espinoza, a diferencia de lo que hacía cuando Sergio Berni era el ministro, guarda un prudente silencio por su cercanía con la actual gestión provincial de la que su socia política, Verónica Magario, es la vicegobernadora.

En tanto en Morón, Lucas Ghi creó, hace un mes, la policía municipal al mismo estilo que la armaron en San Miguel, San Isidro, Escobar y Ezeiza, entre otras que adoptaron el criterio de dotar, con fondos municipales, más equipamientos e incorporar personal solamente para tal fin.

Pero ante los sucesos que se vivieron frente al colegio Emaus, donde los vecinos y alumnos no sabían donde guarecerse ya que se había desatado una verdadera balacera, Ghi decretó que sus efectivos podían portar armar de fuego para reprimir a los delincuentes, algo que no está previsto por la ley vigente. Las armas letales solo podrían usarlas los efectivos retirados de otras fuerzas que cumplan funciones en la municipal de Morón. Lamentablemente, el problema es la forma de abordar el tema, no las armas en sí. Porque si hubiera más patrullaje, más prevención, sería muy poco probable que el delincuente decidiera cometer un crimen ahí. En Morón hay pruebas al respecto. En el último año bajaron los índices delictivos, pero siguen altísimos comparados con varios de su misma zona.

La crisis política en Morón y las tensiones en los concejos deliberantes

En esta localidad la interna y la irresuelta transición entre el viejo sistema y el nuevo está poniendo en riesgo a la gestión municipal, que en dos meses vio cómo el Concejo Deliberante aprobó dos pedidos de interpelación contra el Ejecutivo y el intendente en particular. ¿Cuánto tardarán los concejales libertarios y los kirchneristas opositores a Ghi conseguir los dos tercios necesarios para iniciarle una comisión investigadora? Esta situación no se puede trasladar ni a José C. Paz ni a La Matanza. En el primero de los casos porque el oficialismo peronista domina ampliamente el concejo deliberante y en el caso matancero, aunque Facundo Tignanelli ya declaró su deseo de obturar cualquier posibilidad de continuidad de los herederos de Alberto Balestrini, sus concejales no llegan a tener, ni con La Libertad Avanza, la posibilidad de conseguir dieciséis ediles.

Todo esto sucede, además, ante una Justicia paralizada por la ausencia de nuevos nombramientos y una Corte Suprema provincial que trabaja sin tener ni la mitad de los miembros necesarios para funcionar. De siete que prevé la constitución provincial, solo hay tres en funciones. Y Kicillof ya avisó que no piensa proponer a los otros cuatro. No quiere ceder nada. Teme que una vez que los nombre, sus aliados empiecen a volverlo loco con investigaciones y denuncias.

El paralelismo con la gestión nacional y la falta de conducción en el peronismo

Esta idea de no doblar ni rever qué posturas que podrían servirle para allanar otras cuestiones y hasta mejorar sus relaciones internas es similar a las que se observa a nivel nacional con Javier Milei, quien este lunes les reiteró a todos los legisladores que no piensa modificar ni una coma a su plan.

El nivel de autodestrucción en el que se encuentra el peronismo es proporcional a su falta de conducción. “Los dirigentes se guían por conducción o por intereses” le recordó a este cronista Eduardo Bustos, ex diputado provincial del peronismo bonaerense que recordó lo escrito por Juan Domingo Perón en “Conducción Política”.

Máximo Kirchner y el trauma de los líderes que no supieron dejar sucesión. Ni Menem, Alfonsín ni Yrigoyen ni Perón dejaron herederos fuertes

Entonces, los intereses, parcelados, particulares, terminan rompiendo el conjunto. Inclusive la gestión que debe ser conducida, no administrada, se resiente a niveles que terminan por hacer temblar la estructura institucional. Seguridad, Justicia, Educación y Salud, estos dos aspectos casi dejados al libre albedrío de los sindicatos, no encuentran respuestas en un partido donde la líder, multiprocesada y presa, espera una absolución internacional para ser candidata y privar a cualquier otro, Sergio Massa, Sergio Uñac o cualquiera, que se pueda generar una nueva camada dirigencial sin el yugo del kirchnerismo a cuestas.

En definitiva, la expresidenta no quiere tener herederos, salvo Máximo, que lleva su propio apellido. Quizás hoy, cuando los abogados informen los avances judiciales que dicen tener en favor de CFK, se pueda corroborar esta hipótesis tan instalada: de la funcionalidad que tiene ella con las necesidades de Milei.

La reunión de Javier Milei con legisladores libertarios

Sobre el presidente de la Nación, la reunión que mantuvo el lunes con sus legisladores dejó muchas frustraciones. No habló ni del presupuesto ni de Malvinas. Inclusive en la de Senadores, Patricia Bullrich estuvo solo 15 minutos. ¿Cuánto faltará para que los grandes, los que no quieren repetir la experiencia de Mauricio Macri empecinándose para la reelección, recuerden aquel proceso y cambien el caballo? Todavía el proceso electoral está en la orilla. “Con Macri vimos el iceberg, como el Titanic, en ese mismo momento”, advirtió una persona que vivió ese conflicto y no quiere repetir la historia.