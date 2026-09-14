Expo Festejá 2026 llega a Buenos Aires: cómo será la nueva edición

Buenos Aires será sede de una nueva edición de Expo Festejá 2026 , un encuentro que reunirá a proveedores, decoradores, emprendedores y profesionales vinculados con la industria de las fiestas y celebraciones de distintos puntos de Argentina.

La nueva edición buscará concentrar en un mismo espacio a profesionales y proveedores relacionados con la organización y producción de fiestas y celebraciones . Uno de los ejes será la generación de vínculos entre quienes forman parte de la actividad. A esto se sumarán instancias relacionadas con negocios, capacitación y profesionalización.

La propuesta también estará orientada a presentar tendencias y generar oportunidades entre los participantes. Al frente estará Jano Ávila, creadora de Te Invito Argentina. La organización busca reunir a representantes de distintos puntos del país dentro de un mismo encuentro en Buenos Aires.

Por tercer año consecutivo, Fábio Raian será embajador de Expo Festejá . El brasileño desarrolla su actividad como decorador, escenógrafo, mentor y empresario. Su participación estará relacionada con su experiencia internacional y con los procesos de crecimiento y profesionalización dentro del sector de las celebraciones.

A la edición 2026 se incorporará como invitada especial Alejandra Verón, creadora de Mibruluthi Eventos. Su participación tiene como antecedente “Llegó la Hora de Volar Argentina 2025”, donde se desempeñó como Madrina Mágica y compartió la experiencia con Raian.

Expo Festejá tendrá una fiesta de fin de año en diciembre

Como parte de las actividades previstas para 2026, la organización también anunció una fiesta de fin de año para el 4 de diciembre, destinada a proveedores y profesionales vinculados con la industria. El encuentro tendrá como objetivo reunir a quienes forman parte del sector después de las actividades desarrolladas durante el año.

La celebración se sumará así a la propuesta de Expo Festejá, que plantea generar espacios de contacto entre emprendedores, proveedores y profesionales. La edición 2026 tendrá a Buenos Aires como escenario y convocará a representantes de diferentes áreas relacionadas con fiestas y eventos.

Expo Festejá buscará concentrar a los distintos actores de la actividad en torno a la generación de vínculos, la capacitación, las oportunidades de negocios y el intercambio profesional, además de la fiesta de cierre prevista para el 4 de diciembre.