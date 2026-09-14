Banco Nación ofrece reintegros de hasta $25.000: qué días comprar

El comienzo de una nueva semana abre distintas oportunidades de ahorro para los clientes del Banco Nación . Las promociones vigentes alcanzan compras en supermercados, farmacias y estaciones de servicio, aunque cada beneficio tiene sus propios días, medios de pago, comercios adheridos y límites de devolución.

Este lunes 14 de septiembre, parte de la atención está puesta en los supermercados regionales. Kilbel ofrece un 20% de descuento con una compra mínima de $50.000 y un reintegro mensual máximo de $10.000 hasta el 28 de septiembre. A su vez, jubilados y pensionados de Anses que cobran sus haberes en el BNA acceden de lunes a viernes a un 5% en Carrefour, acumulable con otras promociones y con un tope mensual de $20.000.

Las farmacias también integran el calendario del lunes, aunque el beneficio general vigente no incluye un descuento directo. Los clientes pueden pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+ en locales adheridos. La propuesta alcanza, entre otras opciones, compras presenciales en Farmacity y operaciones online en Farmaplus, y se mantendrá hasta el 31 de enero de 2027.

Dentro de este rubro existen además promociones particulares. Redfarma aplica de miércoles a viernes un 20% de descuento y hasta tres cuotas sin interés, sin tope de reintegro, para operaciones presenciales y online hasta el 31 de octubre. Farmalife sostiene un esquema similar para compras en sus locales hasta el 17 de octubre. Antes de pagar, conviene comprobar si la sucursal participa y qué tarjetas acepta, debido a que las condiciones cambian según la cadena.

El miércoles aparece uno de los porcentajes más altos de la semana: un 30% en minimercados adheridos, con un límite de devolución de $12.000 por cliente. La promoción rige hasta el 31 de enero de 2027 y exige pagar de manera presencial con tarjeta de crédito mediante BNA+ MODO.

Para las cadenas de mayor tamaño, el viernes concentra varias alternativas. Vea ofrece un reintegro del 20%, con compra mínima de $100.000 y tope mensual de $25.000. Los supermercados adheridos de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy aplican el mismo porcentaje, aunque con un máximo de $15.000. En DIA, la rebaja está disponible los viernes y sábados, alcanza el 20% y permite recuperar hasta $20.000 por cliente durante septiembre.

Combustibles: 20% de reintegro los viernes

El beneficio para cargar combustible se activa los viernes en estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa. La devolución es del 20%, con un tope mensual de $10.000 por cliente, y permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2027. El pago debe efectuarse de forma presencial con tarjetas de crédito participantes y mediante MODO BNA+.

Para acceder a los reintegros no alcanza con usar una tarjeta emitida por el banco: es necesario seleccionar el plástico correspondiente dentro de BNA+ MODO y escanear el código QR del comercio. También resulta recomendable revisar el tope disponible antes de concretar la operación, ya que la mayoría se calcula por cliente y por mes, y la devolución puede acreditarse después de la compra.