Cómo preparar una pyme para acceder a financiamiento: dictarán una capacitación en Mendoza

Una capacitación brindará herramientas para que las pyme mendocinas mejoren sus posibilidades de acceder a créditos y avales.

La capacitación apunta a capacitar a las pyme en el acceso al financiamiento.

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS), junto con Banco Nación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Cuyo Aval, realizará una capacitación destinada a las pyme mendocinas que busquen acceder a financiamiento. La actividad será el 17 de septiembre, desde las 9.30, en el Parque TIC.

La jornada estará enfocada en uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes al momento de solicitar un crédito: los errores, omisiones o inconsistencias en la documentación presentada. En muchos casos, estas situaciones pueden generar demoras o incluso el rechazo de las solicitudes.

Por este motivo, la capacitación buscará brindar herramientas para preparar con anticipación el legajo crediticio, reducir errores y responder de manera adecuada a los requerimientos de las entidades financieras y sociedades de garantía recíproca (SGRs).

La actividad busca mejorar la capacidad de financiamiento de las pyme Una actividad dirigida a las pyme mendocinas La actividad estará a cargo de representantes de Banco Nación, el CFI y Cuyo Aval, quienes compartirán sus experiencias, recomendaciones y buenas prácticas utilizadas al momento de evaluar las solicitudes de financiamiento y garantías.

Entre los principales objetivos se encuentra que los participantes conozcan los criterios de evaluación de las entidades, mejoren sus posibilidades de aprobación, ahorren tiempo y recursos y ganen mayor confianza y autonomía al momento de presentar una solicitud de crédito o aval. Además, podrán establecer un vínculo directo con representantes de organismos de financiamiento y garantías.