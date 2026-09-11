Banco Nación devuelve hasta $50.000 por cargar combustible: cómo acceder

La promoción ofrece un 20% de reintegro los viernes, con un límite mensual de $10.000 y vigencia en estaciones adheridas hasta fines de enero de 2027.

Organizar las cargas de combustible puede representar un ahorro importante para los clientes del Banco Nación. La entidad mantiene una promoción que permite recuperar hasta $10.000 por mes y alcanzar una devolución acumulada de $50.000 durante toda la campaña, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El beneficio comenzó el 1° de septiembre de 2026 y estará disponible hasta el 31 de enero de 2027. Durante esos cinco meses, quienes aprovechen el reintegro máximo de cada período podrán sumar un ahorro total de $50.000. No se trata de una devolución única: el límite se renueva mensualmente y no puede trasladarse de un mes a otro. La vigencia y el alcance fueron publicados en el portal oficial de Semana Nación.

Cómo funciona el reintegro de Banco Nación La promoción devuelve el 20% de las compras de combustible realizadas los viernes en las estaciones participantes. Para alcanzar el tope mensual de $10.000, cada cliente debe acumular consumos válidos por $50.000 dentro del mismo mes. Una carga de $25.000, por ejemplo, genera una devolución de $5.000. Si el gasto llega a $70.000, el reintegro permanece limitado a $10.000. El cálculo se aplica sobre las operaciones que reúnen todos los requisitos y hasta agotar el cupo disponible.

Archivo MDZ El pago debe concretarse de manera presencial mediante MODO desde la aplicación BNA+, con una tarjeta de crédito habilitada y emitida por Banco Nación. El usuario debe ingresar en la app, seleccionar la opción “Pagá con MODO”, escanear el código QR del comercio y escoger el medio correspondiente. El sitio institucional del banco aclara que las tarjetas tienen que estar asociadas previamente a la aplicación para operar con esta modalidad. Pagar con otro procedimiento puede dejar la compra fuera de la promoción.

Qué estaciones de servicio están adheridas La campaña comprende establecimientos seleccionados de Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF. Sin embargo, la participación de una bandera no implica que todas sus estaciones formen parte del programa. La adhesión depende de cada punto de venta, por lo que conviene consultar el buscador oficial antes de cargar.