Dónde queda Laguna del Monte y la tragedia que conmociona a los pescadores

Laguna del Monte: el destino turístico golpeado por el vuelco de una embarcación.

Laguna del Monte está en boca de todos tras un grave accidente. Este famoso espejo de agua se ubica en el partido de Guaminí, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El trágico vuelco de una lancha y los atractivos de este rincón bonaerense Cinco personas —cuatro pescadores y un guía local— salieron a bordo de una lancha para realizar una jornada de pesca deportiva. Durante el recorrido, la embarcación perdió la estabilidad de forma repentina debido a fuertes ráfagas de viento y dio una vuelta de campana, provocando que todos sus ocupantes cayeran a las heladas aguas de la laguna.

El operativo de emergencia logró confirmar el fallecimiento de cuatro de los tripulantes. Mientras las fuerzas de seguridad continúan los rastrillajes, el municipio suspendió las actividades de pesca en todo el predio.

Ubicada sobre las rutas provinciales del sector pampeano, la laguna representa un punto turístico central de la región. El predio cuenta con hermosas zonas de acampada, arboladas e instalaciones para pasar el día entero.