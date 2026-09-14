Colocan 227 bloques de hormigón en el mar: así es el gigantesco puerto que construye Singapur

Una obra gigantesca avanza sobre la costa oeste de Singapur . El país asiático está desarrollando el puerto de Tuas, un complejo que busca convertirse en la terminal de contenedores completamente automatizada más grande del mundo y que tiene una de sus partes más impresionantes escondida bajo el agua.

Para ganar terreno al mar y proteger la infraestructura, la segunda etapa del proyecto contempla 227 enormes cajones de hormigón. Estas estructuras alcanzan una altura cercana a la de un edificio de diez pisos y fueron instaladas sobre el fondo marino para formar unos 9,1 kilómetros de muro marítimo.

Los cajones no son simplemente arrojados al agua. Se trata de grandes estructuras huecas de hormigón que se fabrican previamente y luego son transportadas hasta su posición, donde quedan asentadas de manera controlada para delimitar y sostener las nuevas áreas ganadas al mar.

Solo la segunda fase permitirá recuperar alrededor de 387 hectáreas y contará con una estructura de muelle de aproximadamente 8,6 kilómetros. Los 227 cajones funcionan como una enorme barrera que separa el nuevo terreno del mar y permite continuar con la construcción de las instalaciones portuarias.

Pero la magnitud real aparece cuando se observa el proyecto completo. Una vez finalizado, el puerto de Tuas ocupará aproximadamente 1.337 hectáreas, equivalentes a unas 3.300 canchas de fútbol. Además, contará con 66 puestos de atraque distribuidos a lo largo de 26 kilómetros y estará preparado para recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del planeta.

Máquinas autónomas para mover millones de contenedores

La otra gran apuesta de Tuas será la automatización. El complejo utilizará grúas automatizadas, vehículos sin conductor y sistemas digitales capaces de coordinar el movimiento de los contenedores con una participación humana mucho menor que la requerida en un puerto tradicional.

Cuando todas sus fases estén terminadas durante la década de 2040, la capacidad prevista llegará a 65 millones de TEU por año, casi el doble de los 37,5 millones de TEU que Singapur movilizó en 2021. Las operaciones comenzaron progresivamente en 2021 y el puerto fue inaugurado oficialmente en septiembre de 2022, aunque buena parte de la megainfraestructura todavía sigue en desarrollo.

El objetivo de Singapur es concentrar allí sus principales operaciones de contenedores y reforzar su lugar como uno de los grandes centros logísticos del comercio internacional. Para conseguirlo, el país está literalmente extendiendo su territorio hacia el mar mientras construye un puerto pensado para funcionar durante las próximas décadas.