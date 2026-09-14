Adiós al clásico árbol de Navidad verde: la nueva tendencia que lo llena de nieve y elegancia
Para lograr un árbol nevado en casa con poco presupuesto, se puede preparar una mezcla casera con tergopol, pegamento blanco y fécula de maíz.
El árbol de Navidad verde pasó de moda y la nueva tendencia busca recrear el clima festivo norteamericano. Cada vez se encuentran más árboles de navidad con sus ramas cubiertas de "nieve", para crear un ambiente más elegante, moderno y acogedor.
La moda consiste en aplicar recetas caseras o comprar el árbol ya nevada para lograr un efecto invernal. Si bien sus inicios se asociaba con decoraciones rústicas, hoy es símbolo de sofistificación y cada vez son más pedidos.
En plataformas digitales, un árbol de navidad pequeño con puntas nevadas (de unos 90 centímetros) se consigue desde los $13.999, mientras que los modelos más grandes o premium de 1,50 m a 1,80 m varían entre $84.999 y $189.999 o más en Mercado Libre y tiendas de hogar.
Cómo hacer nieve para el árbol de navidad
Sin embargo, también se puede lograr un árbol nevado en casa y con poco presupuesto. Para hacer la nieve podés preparar una mezcla duradera usando tergopolor, pegamento blanco y fécula de maíz.
- Usá la parte más gruesa del rallador o procesá los pedazos en la licuadora con un poco de agua para no pulverizar el tergopol por completo.
- Escurrí el agua con un colador.
- En un recipiente, mezclá el tergopol triturado con el pegamento blanco, la fécula de maíz y un chorro de pintura acrílica blanca.
- Revolvé hasta conseguir una consistencia húmeda, espesa y manejable que se adhiera con facilidad a los dedos.
- Dejá listo tu árbol de Navidad antes de empezar a cubrir las ramas.
- Con las manos, un pincel o una espátula, aplicá la pasta sobre la parte superior de las ramas para simular el peso real de la nieve acumulada.
- Dejá que se seque por completo durante toda la noche o de un día para el otro.