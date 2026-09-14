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Árbol de Navidad

Adiós al clásico árbol de Navidad verde: la nueva tendencia que lo llena de nieve y elegancia

Para lograr un árbol nevado en casa con poco presupuesto, se puede preparar una mezcla casera con tergopol, pegamento blanco y fécula de maíz.

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La nueva tendencia para Navidad.

La nueva tendencia para Navidad.

Shutterstock

El árbol de Navidad verde pasó de moda y la nueva tendencia busca recrear el clima festivo norteamericano. Cada vez se encuentran más árboles de navidad con sus ramas cubiertas de "nieve", para crear un ambiente más elegante, moderno y acogedor.

La moda consiste en aplicar recetas caseras o comprar el árbol ya nevada para lograr un efecto invernal. Si bien sus inicios se asociaba con decoraciones rústicas, hoy es símbolo de sofistificación y cada vez son más pedidos.

En plataformas digitales, un árbol de navidad pequeño con puntas nevadas (de unos 90 centímetros) se consigue desde los $13.999, mientras que los modelos más grandes o premium de 1,50 m a 1,80 m varían entre $84.999 y $189.999 o más en Mercado Libre y tiendas de hogar.

Cómo hacer nieve para el árbol de navidad

Sin embargo, también se puede lograr un árbol nevado en casa y con poco presupuesto. Para hacer la nieve podés preparar una mezcla duradera usando tergopolor, pegamento blanco y fécula de maíz.

  1. Usá la parte más gruesa del rallador o procesá los pedazos en la licuadora con un poco de agua para no pulverizar el tergopol por completo.
  2. Escurrí el agua con un colador.
  3. En un recipiente, mezclá el tergopol triturado con el pegamento blanco, la fécula de maíz y un chorro de pintura acrílica blanca.
  4. Revolvé hasta conseguir una consistencia húmeda, espesa y manejable que se adhiera con facilidad a los dedos.
  5. Dejá listo tu árbol de Navidad antes de empezar a cubrir las ramas.
  6. Con las manos, un pincel o una espátula, aplicá la pasta sobre la parte superior de las ramas para simular el peso real de la nieve acumulada.
  7. Dejá que se seque por completo durante toda la noche o de un día para el otro.

No te pierdas el video con otra forma de hacer nieve

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