Ni alcohol ni papel de cocina: cómo limpiar la pantalla de la TV sin rayarla

Una pantalla encendida puede disimular el polvo, las huellas y pequeñas salpicaduras. El problema aparece al intentar retirarlas: un papel áspero, demasiada presión o un producto de limpieza doméstica pueden dejar marcas permanentes sobre los recubrimientos delicados de televisores, monitores y computadoras portátiles.

Los paneles LED, LCD y OLED suelen incorporar capas antirreflejo y otros tratamientos superficiales que no toleran los mismos productos utilizados para limpiar vidrios o muebles. Además, las recomendaciones pueden variar según la marca y el modelo. Por eso, antes de aplicar cualquier líquido, conviene consultar el manual del equipo o la página oficial del fabricante.

El dispositivo debe estar apagado, desenchufado y frío. Esta medida reduce riesgos eléctricos y permite observar con mayor claridad las huellas y las partículas acumuladas. Luego se puede pasar un paño limpio, suave y sin pelusa, con movimientos delicados y sin ejercer presión. La microfibra, similar a la utilizada para limpiar anteojos, es una de las opciones aceptadas por distintos fabricantes. Samsung Argentina recomienda retirar primero cualquier partícula suelta para impedir que sea arrastrada sobre el panel y produzca rayones.

Si el paño seco no alcanza, las instrucciones cambian según el equipo. Samsung permite humedecer ligeramente la microfibra con agua destilada en determinados televisores, mientras que Apple aconseja utilizar un paño suave apenas humedecido con agua para sus computadoras. El líquido nunca debe rociarse directamente: puede desplazarse hacia los bordes, ingresar por una abertura y alcanzar los componentes internos. Después de retirar la mancha, la superficie necesita quedar completamente seca antes de conectar y encender el aparato.

El limpiavidrios encabeza la lista de elementos que conviene mantener lejos de televisores y monitores. También deben evitarse detergentes, limpiadores domésticos, ceras, abrasivos, acetona, benceno y soluciones con amoníaco. El alcohol tampoco debería aplicarse sin comprobar antes las instrucciones específicas del modelo. Aunque algunos fabricantes lo admiten sobre determinados dispositivos y superficies, otros lo prohíben porque puede deteriorar el revestimiento antirreflejo. LG Argentina , por ejemplo, desaconseja el uso de alcohol y otros agentes químicos sobre sus televisores.

Las servilletas, el papel de cocina y los pañuelos descartables tampoco son reemplazos adecuados para la microfibra. Sus fibras pueden resultar ásperas y generar pequeñas marcas, especialmente si existen restos sólidos sobre la pantalla. Tampoco se recomienda raspar una mancha, utilizar una esponja convencional o presionar con los dedos. Cuando la suciedad persiste, la opción más segura es revisar el manual antes de probar un producto diferente.

Por qué no existe un único método para todas las pantallas

Las instrucciones generales sirven para retirar polvo y huellas, pero algunos equipos incorporan superficies especiales que requieren cuidados propios. Los vidrios nanotexturizados, las pantallas mate y ciertos televisores diseñados para reducir reflejos pueden necesitar un paño determinado o un procedimiento particular.

La regla central es comenzar siempre con el método menos invasivo: equipo apagado, microfibra seca, movimientos suaves y nada de líquidos aplicados sobre el panel. Si hace falta humedad, debe utilizarse únicamente cuando el fabricante la autorice.