Pizza y empanadas a $1.000 frente al Obelisco: hasta qué hora se consiguen

El aroma a mozzarella y masa recién horneada está ahora en el centro porteño. Frente al Obelisco, un equipo de maestros pizzeros preparará miles de porciones de pizza a la vista del público en una jornada que combinará precios promocionales, producción en vivo y una recaudación destinada a una organización de San Justo.

La actividad se desarrollará hoy hasta las 15, en la Plaza Astor Piazzolla, ubicada en la intersección de Cerrito y Diagonal Norte. Allí se venderán dos porciones de pizza o dos empanadas por $2.000. En total, los organizadores estiman entregar alrededor de 5.000 unidades durante las cuatro horas que permanecerá abierto el puesto.

Una cocina de gran escala frente al Obelisco La producción estará a cargo de diez maestros pizzeros, acompañados por otros diez asistentes y tres técnicos. Para responder a la demanda prevista utilizarán dos hornos eléctricos con cintas transportadoras, instalados dentro del camión autosustentable de 15 metros perteneciente a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, APYCE. La preparación incluirá unos 250 kilos de harina, la misma cantidad de mozzarella, 65 kilos de salsa de tomate y 35 litros de aceite.

La pizza es una de las comidas favoritas de los argentinos. Imagen creada por IA - MDZ El despliegue requerirá alrededor de seis horas entre el montaje, la elaboración y el retiro de los equipos. Más allá del atractivo gastronómico y del precio, la propuesta tendrá un objetivo solidario: la totalidad del dinero recaudado será destinada a Exploradores Argentinos de Don Bosco, Batallón 44, una organización de la localidad bonaerense de San Justo. De esta manera, cada compra contribuirá directamente con las actividades de la institución.

Pizza con 50% de descuento y empanadas en 3x2 La jornada porteña funcionará como anticipo de la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, programada para este martes 15 de septiembre desde las 19. La celebración tendrá alcance nacional y sumará comercios de distintas provincias. La propuesta central incluirá un 50% de descuento en pizzas y promociones de tres empanadas al precio de dos, según confirmó APYCE en su convocatoria oficial. La fecha también aparece incluida en la agenda gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires.