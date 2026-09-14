El paraíso de Brasil que tiene 11 playas y queda a 85 kilómetros de Natal

Al sur de Natal, los acantilados rojizos interrumpen el verde de la Mata Atlántica y caen sobre un mar que conserva temperaturas agradables durante todo el año. En ese tramo del litoral de Rio Grande do Norte se encuentra Pipa, una antigua aldea pesquera transformada en uno de los destinos más buscados del nordeste brasileño por sus hermosas playas .

Los surfistas que llegaron durante la década de 1980 fueron parte de su primera expansión turística. Con el tiempo aparecieron posadas, restaurantes y comercios, pero el paisaje continuó como principal atractivo. Aunque suele hablarse de Praia da Pipa en singular, el destino reúne 11 playas con perfiles diferentes, según la información actualizada de Visit Brasil .

Praia do Centro concentra buena parte del movimiento diario. Durante la marea baja se forman piscinas naturales y desde allí parten embarcaciones hacia otros sectores de la costa. A pocos minutos aparece Praia do Amor, reconocible por sus acantilados y sus olas. El acceso cambia según el nivel del mar: con marea alta se utilizan las escaleras abiertas en la barranca y, cuando el agua retrocede, es posible llegar a pie por la arena.

Praia do Madeiro ofrece un ambiente diferente, rodeado por barrancos cubiertos de vegetación. Sus condiciones permiten practicar surf, kayak y stand up paddle. Baía dos Golfinhos, en cambio, es conocida por la presencia frecuente de delfines. Se puede acceder a pie desde el centro cuando la marea lo permite o mediante una excursión náutica. Antes de iniciar una caminata por la costa, resulta indispensable consultar los horarios de las mareas, ya que algunos pasos quedan cubiertos por el agua.

La fauna amplía el recorrido más allá de las playas. Este sector del litoral funciona como área de anidación y nacimiento de tortugas marinas, mientras que los delfines pueden observarse en distintos puntos. El Santuario Ecológico de Pipa conserva un fragmento de Mata Atlántica y cuenta con 16 senderos de diferentes niveles de dificultad. Varios conducen a miradores naturales sobre el océano. Otra parada habitual es el Chapadão, una formación rojiza desde la cual se contemplan Praia do Amor y Praia das Minas.

Qué hacer cuando termina el día de playa

El centro de la vida comercial se encuentra sobre la avenida Baía dos Golfinhos. Al caer la tarde, la calle concentra bares, restaurantes, heladerías, tiendas y pequeños locales que permanecen abiertos hasta entrada la noche. La oferta gastronómica combina pescados, camarones y recetas regionales con propuestas internacionales, un reflejo de la comunidad extranjera que se instaló en la zona.

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Los paseos en buggy, jeep o cuatriciclo permiten unir playas, lagunas, caminos de tierra y miradores. También existen excursiones hacia la laguna de Guaraíras, conocida por sus atardeceres, o hacia Baía Formosa y Praia do Sagi, cerca del límite con Paraíba. Algunas propuestas ocupan la jornada completa, por lo que se recomienda contratar prestadores habilitados y confirmar previamente el recorrido, los equipos de seguridad y las condiciones climáticas.

Cómo llegar a Pipa y cuál es la mejor época

Pipa pertenece al municipio de Tibau do Sul y se encuentra a unos 85 kilómetros de Natal. El Aeropuerto Internacional Aluízio Alves está aproximadamente a 60 kilómetros del destino. Desde allí se puede continuar en auto, transfer o transporte público. Quienes llegan desde Natal o João Pessoa deben tomar la BR-101 y desviarse en Goianinha hacia la ruta RN-003. João Pessoa queda a unos 145 kilómetros. La Municipalidad de Tibau do Sul detalla los accesos terrestres.

Las temperaturas se mantienen altas durante gran parte del año, pero el calendario oficial de turismo ubica entre septiembre y enero el período con menor presencia de lluvias. Los meses de abril a julio suelen registrar más precipitaciones. Más allá de la fecha elegida, conviene revisar el pronóstico, consultar la tabla de mareas y reservar alojamiento con anticipación si el viaje coincide con el verano, Carnaval o celebraciones locales.