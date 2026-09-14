¿Por qué las bandejas de carne son negras, rojas y amarillas? El significado de cada color
Los códigos de color en las bandejas de carne son herramientas de marketing diseñadas para influir en la decisión de compra del consumidor.
Entre las góndolas del supermercado, los envases y envoltorios muestran colores con significados precisos que para los clientes inexpertos suelen pasar desapercibidos. Un ejemplo claro ocurre en la carnicería: ¿por qué hay bandejas amarillas, negras y rojas para envasar los diferentes cortes de carne?
Lejos de responder a regulaciones sanitarias oficiales, la elección de estos tonos obedece a estrategias de marketing visual diseñadas por los comercios para influir en las decisiones de compra.
Qué significa el color de cada bandeja de carne
La bandeja negra identifica a los cortes considerados especiales o de alta gama, presentados con una estética más cuidada. Si bien el color negro transmite exclusividad, no garantiza por sí solo una calidad superior de la pieza. Se utiliza habitualmente para exhibir vacío, matambre, asado de tira o tapa de asado.
La bandeja amarilla señala productos económicos, promociones o descuentos especiales. Al ser un tono muy llamativo, el cerebro lo detecta con velocidad. En esta categoría suelen envasarse la falda, la aguja o el cogote, y es muy frecuente encontrarla en cortes de consumo diario cuya fecha de vencimiento está próxima a expirar.
La bandeja roja se utiliza para las líneas estándar y más demandadas de la góndola, como nalga, bola de lomo, paleta y roast beef. En el marketing gastronómico, el rojo cumple un rol clave: estimula el apetito y despierta un impulso de compra más rápido.
Cómo elegir la carne adecuadamente
Más allá del impacto visual de las bandejas, los especialistas recomiendan revisar ciertos indicadores para asegurar la frescura del producto:
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Etiquetado: verificar siempre la fecha de envasado, la fecha de vencimiento y el número de lote.
Aspecto visual: observar que la carne mantenga un color rojo brillante y brillante, y que la grasa sea firme y blanquecina.
Higiene del envase: evitar las bandejas que presenten una acumulación excesiva de líquido o sangre en la base, ya que puede indicar una pérdida en la cadena de frío.