¿Por qué las bandejas de carne son negras, rojas y amarillas? El significado de cada color

Los códigos de color en las bandejas de carne son herramientas de marketing diseñadas para influir en la decisión de compra del consumidor.

El color de la bandeja puede indicar la calidad de la cerne o si se trata de una oferta.

Entre las góndolas del supermercado, los envases y envoltorios muestran colores con significados precisos que para los clientes inexpertos suelen pasar desapercibidos. Un ejemplo claro ocurre en la carnicería: ¿por qué hay bandejas amarillas, negras y rojas para envasar los diferentes cortes de carne?

Lejos de responder a regulaciones sanitarias oficiales, la elección de estos tonos obedece a estrategias de marketing visual diseñadas por los comercios para influir en las decisiones de compra.

Qué significa el color de cada bandeja de carne La bandeja negra identifica a los cortes considerados especiales o de alta gama, presentados con una estética más cuidada. Si bien el color negro transmite exclusividad, no garantiza por sí solo una calidad superior de la pieza. Se utiliza habitualmente para exhibir vacío, matambre, asado de tira o tapa de asado.

La bandeja amarilla señala productos económicos, promociones o descuentos especiales. Al ser un tono muy llamativo, el cerebro lo detecta con velocidad. En esta categoría suelen envasarse la falda, la aguja o el cogote, y es muy frecuente encontrarla en cortes de consumo diario cuya fecha de vencimiento está próxima a expirar.

¿Qué significa el color de las bandejas de la carne? Shutterstock La bandeja roja se utiliza para las líneas estándar y más demandadas de la góndola, como nalga, bola de lomo, paleta y roast beef. En el marketing gastronómico, el rojo cumple un rol clave: estimula el apetito y despierta un impulso de compra más rápido.