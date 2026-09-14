Los abogados de Cristina Kirchner harán un anuncio clave sobre su reclamo ante la ONU

La defensa de Cristina Kirchner prepara un nuevo capítulo de su estrategia internacional contra la condena de la Causa Vialidad . Este martes a las 15, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindarán una conferencia de prensa en la que anunciarán información que consideran de especial relevancia sobre la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El anuncio tendrá como uno de sus principales ejes la situación electoral de la expresidenta y el pedido realizado ante el organismo internacional para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que forma parte de la condena que recibió en la causa Vialidad.

La defensa recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU después de que se agotaran las instancias de revisión en la Justicia argentina . El planteo fue presentado como una "Comunicación Individual" y sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos y garantías protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Entre los puntos cuestionados por los abogados aparecen las garantías del debido proceso, el derecho a un juicio justo, la imparcialidad judicial y el derecho a ser elegido . La estrategia internacional apunta, de esta manera, no solamente a cuestionar la condena sino también a discutir sus consecuencias sobre la participación política de la exmandataria.

La presentación incluyó además pedidos cautelares. El más sensible desde el punto de vista político es el que busca suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos , una medida que la defensa considera central porque actualmente le impide a Cristina Kirchner presentarse como candidata.

Cristina Kirchner está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La inhabilitación que le impide competir electoralmente

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la Causa Vialidad. La sentencia quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la defensa.

Desde entonces, la inhabilitación se convirtió en uno de los principales obstáculos para una eventual candidatura de la expresidenta. Por eso, el planteo ante la ONU no se limita a intentar revisar las condiciones de la condena: también busca generar una vía internacional que permita discutir específicamente la sanción que le impide competir por cargos electivos.

Los abogados de CFK sostuvieron que la inhabilitación perpetua entra en conflicto con antecedentes del propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pidieron que sea suspendida mientras se analiza el reclamo de fondo.

¿Qué puede anunciar la defensa este martes?

La conferencia de Beraldi, Valim y Borrego buscará explicar las novedades vinculadas con el trámite internacional iniciado ante la ONU y, especialmente, con las medidas solicitadas para dejar sin efecto temporalmente la inhabilitación.

La expectativa estará puesta en conocer qué avances tuvo el planteo y cuál es el escenario que los abogados imaginan para que el Comité de Derechos Humanos analice la situación de la expresidenta.

El anuncio adquiere una relevancia política adicional porque la discusión sobre la inhabilitación está directamente vinculada con la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a presentarse a una elección. La propia defensa señaló al momento de presentar el reclamo que uno de sus objetivos centrales era suspender esa sanción.

¿La ONU puede anular directamente la condena?

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no funciona como una instancia de apelación de la Justicia argentina ni puede, por sí mismo, borrar automáticamente una sentencia nacional. Su intervención consiste en analizar si un Estado vulneró derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La defensa de Cristina sostiene que una eventual decisión favorable tendría consecuencias para el Estado argentino y podría abrir el camino para revisar las consecuencias de la sentencia en el ámbito interno.

Por eso, el anuncio de este martes será seguido especialmente por el impacto que pueda tener sobre la inhabilitación electoral de la expresidenta y sobre su estrategia para recuperar la posibilidad de competir por cargos públicos.