Visita de León XIV: Karina Milei define los detalles del operativo por la llegada del papa a la Argentina

A menos de dos meses de la visita de León XIV, el Gobierno entró en la etapa de definiciones operativas. La Casa Rosada, espera que el Vaticano formalice este martes la agenda definitiva del viaje —previsto entre el 8 y el 11 de noviembre— y mientras tanto avanza con dos frentes en paralelo: el esquema de seguridad y la posibilidad de declarar feriados o asuetos administrativos durante esas jornadas.

La coordinación quedó en manos de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia convocará una nueva reunión de la mesa interjurisdiccional, que reúne a representantes de la Iglesia Católica, del Ejecutivo nacional y de las administraciones de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad. El objetivo es ajustar el operativo de seguridad y la logística de transporte alrededor de los actos multitudinarios.

Sobre el impacto en la actividad, el Gabinete analiza declarar feriado el lunes 9 de noviembre. A eso se suma un pedido formal del gobierno bonaerense para que también sea festivo el miércoles 11, la jornada en que el pontífice celebrará una misa masiva frente a la Basílica de Luján.

El dato que agrega tensión al operativo es que sindicatos y organizaciones sociales preparan una movilización para esos días, y así se lo comunicaron el sábado pasado a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país.

Para el despliegue de seguridad, el Ministerio del área montará tres Comandos Unificados Federales. Uno funcionará en la Ciudad de Buenos Aires, otro cubrirá los partidos bonaerenses de Luján y Almirante Brown —donde se ubica Claypole— y el tercero operará en Córdoba.

El cronograma, todavía en borrador

El itinerario que se maneja está sujeto a cambios permanentes hasta que el Vaticano lo confirme. Según ese esquema preliminar, León XIV llegaría el domingo 8 por la tarde, rendiría homenaje en la plaza San Martín, mantendría una reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada y saludaría al Gabinete, para luego dirigirse a autoridades religiosas, diplomáticas y civiles en el Palacio Libertad.

El lunes 9 contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —donde se produciría su primer cruce con Axel Kicillof—, una celebración en el Monumento a los Españoles, un encuentro con dirigentes gremiales en la UCA y actos religiosos en el Palacio San Martín y en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 la comitiva viajaría a Córdoba para encabezar misas y actividades en la catedral local, con regreso a Buenos Aires por la tarde. La gira cerraría el miércoles 11 en Luján, antes de partir hacia Perú desde Ezeiza.