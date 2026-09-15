Los detalles sobre la charla que tuvo Javier Milei con los legisladores de La Libertad Avanza

Mercedes Llano, diputada nacional del Partido Demócrata e integrante del bloque de La Libertad Avanza, contó en After Office los detalles del encuentro que mantuvieron legisladores oficialistas con Javier Milei . Según explicó, se trató de una reunión de intercambio y formación, centrada en los fundamentos del programa económico y en un repaso de los resultados de la gestión.

“Ya ha habido una seguidita de estos encuentros que son muy enriquecedores. Son encuentros de intercambio, de revisión de las bases filosóficas y doctrinarias. En este caso, sobre la base de un libro muy clásico que es Economía en una elección y donde revisamos cómo las promesas que hizo en campaña el gobierno se han materializado en logros concretos”, sostuvo Llano en la 105.5 FM MDZ Radio.

La diputada señaló que durante la reunión repasaron indicadores vinculados con la economía, la pobreza, la inflación y la seguridad. “Repasamos el rumbo económico de esos logros en materia de, rebatiendo los argumentos que muchas veces circulan en la prensa, en materia de crecimiento económico sostenido durante 27 meses consecutivos, de reducción de la pobreza, de disminución de la inflación. También logros en materia de seguridad. Hablamos sobre la importancia de mantener la reputación económica en el orden internacional”, afirmó.

Además, destacó que Milei puso énfasis en el desarrollo tecnológico . “También hizo un énfasis muy puntual el presidente en la importancia que tiene para este modelo el progreso tecnológico y su impacto en la productividad y cómo él está, diríamos, impulsando una serie de medidas para ir hacia ese rumbo, en el plano de la desregulación energética.”

Llano aclaró que el encuentro no incluyó definiciones sobre el Presupuesto. “No, ni sobre ninguno de los temas que comentaste”, respondió cuando fue consultada al respecto. También descartó que se hayan abordado Malvinas o la reforma electoral.

Milei expuso datos y abrió una instancia de preguntas

Según la legisladora, este tipo de reuniones tienen principalmente un objetivo formativo. “Estos encuentros generalmente se focalizan en, son encuentros, digamos, de intercambio formativo y siempre él abre una instancia de preguntas para ir despejando dudas e inquietudes, pero es de formación sobre todo doctrinaria y de repaso a partir de datos empíricos de los logros que ha tenido el presidente.”

Consultada por los cuestionamientos sobre la situación industrial, el empleo y el cierre de empresas, Llano sostuvo que Milei presentó otra lectura de esos indicadores. “Ahora no te puedo responder con precisión porque mi memoria es endeble, pero cómo fue, justamente, rebatiendo todas esas argumentaciones que muchas veces están tergiversadas o se basan en una lectura o en un manejo parcial de las estadísticas y cómo, por ejemplo, el empleo crece en el ámbito de la informalidad, cómo el consumo privado también está en aumento".

La diputada explicó que el presidente utilizó como respaldo los datos oficiales y el contenido del libro trabajado en encuentros anteriores. “Un repaso de los resultados y nos compartió a partir de datos empíricos, de bases estadísticas oficiales, cómo, diríamos, se evidenciaban esos logros que muchas veces, en distintos medios, se tergiversan porque hacen una lectura parcial de las estadísticas o utilizan fuentes que son rebatibles y no oficiales.”