ATE pidió conocer el estado de salud de Javier Milei con un examen médico y el Gobierno le respondió tajante

El insólito reclamo llegó de la mano de fuertes declaraciones de su secretario general, Rodolfo Aguiar. El vocero presidencial salió a responder que Milei "está muy bien de salud".

Más allá del pedido a Javier Milei, desde ATE solicitan que se impulse una ley que exija un psicofísico a todos los presidentes y candidatos.

El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación una solicitud de acceso a la información pública centrada en un punto puntual: la aptitud psicofísica del jefe de Estado. El pedido busca determinar si Milei se encuentra en condiciones de ejercer la presidencia.

El planteo fue acompañado por una serie de publicaciones del secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en la red social X. Según él, "los desequilibrios del Presidente son muy evidentes".

En ese sentido, el dirigente sindical centró buena parte de su reclamo en una comparación con las exigencias que enfrentan los trabajadores estatales al momento de ingresar a la administración pública. "Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado", planteó.

El dirigente remarcó que la situación adquiere particular gravedad en el caso de Milei, precisamente por tratarse de la persona que encabeza la administración pública nacional.

El duro posteo del titular de ATE Consciente de la sensibilidad del planteo, Aguiar buscó despejar interpretaciones sobre una intención desestabilizadora: "Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función".