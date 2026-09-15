Presenta:

Política

|

Revolución federal

Envían a juicio a los miembros de "Revolución Federal" y sobreseyeron a los hermanos Caputo por su presunto financiamiento

El juez Martínez De Giorgi cerró la investigación contra los 5 integrantes por incitación a la violencia y amenazas. En otro fallo, el magistrado desvinculó a Nicolás, Pascual y Rosana Caputo de haberles pagado por sus mensajes de provocación y odio.

Alfredo Izaguirre F.

Alfredo Izaguirre F.

Jonathan Ezequiel Morel, el líder de la Revolución Federal Foto: TV Pública
Jonathan Ezequiel Morel, el líder de la Revolución Federal Foto: TV Pública

El magistrado federal Marcelo Martínez De Giorgi dio por clausurada la investigación contra cinco integrantes de “Revolución Federal” y envió el expediente a instancia de debate para que se sortee el tribunal que tendrá a cargo el juicio por los hechos que se les atribuyen durante sus actividades en 2022. La decisión alcanza a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Nilda Sabrina Basile, hija del técnico Alfio "Coco" Basile, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Lidia Margarita Casciano, esta última conocida como “Dali Revolución”.

La causa investiga el funcionamiento de la agrupación de ultraderecha que comenzó a actuar públicamente en mayo de 2022. De acuerdo con el fallo al que tuvo acceso MDZ, Morel y Sosa organizaron el grupo y Basile y Guerra participaron de sus actividades. Para el juzgado, el objetivo era imponer determinadas ideas y combatir las contrarias mediante “la fuerza o el temor”, utilizando redes sociales, medios de comunicación y manifestaciones públicas para difundir mensajes intimidantes y violentos contra integrantes del entonces Gobierno y sus seguidores.

Sabrina Basile tambi&eacute;n ir&aacute; a juicio

Sabrina Basile también irá a juicio

La investigación también avanzó a partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante el expediente. Según el juez, allí aparecieron conversaciones con terceros que se destacaron por “su especial virulencia y capacidad de ejecución del mal amenazado”. Esos mensajes derivaron en la imputación de Lidia Casciano, quien fue procesada en febrero de 2025 y cuya situación fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal.

En paralelo, Morel quedó involucrado en otros episodios de amenazas contra Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi. Durante 2022, Revolución Federal ganó notoriedad por sus movilizaciones y por el uso de símbolos como antorchas y una guillotina.

La acusación del fiscal Gerardo Pollicitta describió una dinámica de organización a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, mientras que entre los episodios atribuidos a Morel aparecen amenazas dirigidas a dirigentes políticos y al periodista Víctor Hugo Morales.

En otro fallo vinculado al mismo expediente, Martínez De Giorgi sobreseyó a Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, a quienes se los investigaba por el presunto financiamiento de Revolución Federal a través de diversos trabajos de carpintería atribuidos a un emprendimiento de Jonathan Morel.

La pista sobre una posible financiación surgió de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó transferencias por más de $6,5 millones desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur, administrados por la empresa Caputo Hermanos S.A., hacia cuentas de Morel y personas de su entorno. El dato motivó a la querella encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y la de Juan Grabois a sostener que detrás de los pagos se escondía un esquema para sostener económicamente a la agrupación, por entonces también sospechada de haber instigado el intento de homicidio a la exmandataria.

Para los abogados de la expresidenta, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, resultaba inverosímil que una carpintería pequeña y sin trayectoria, radicada en Boulogne, hubiera sido contratada por un grupo económico de peso para amueblar un edificio a más de 1.200 kilómetros de distancia, en Neuquén.

Flavio Caputo, presidente del directorio de Caputo Hermanos S.A., se presentó espontáneamente en la causa junto a su abogado, Matías Cúneo Libarona, y aportó documentación de más de 250 proveedores habituales de la empresa, facturas, fotografías y constancias de entrega e instalación de los muebles. También se incorporó el testimonio de un empleado de la firma, quien describió el circuito de aprobación de presupuestos y sostuvo que la relación comercial con Morel fue real.

Tras analizar la prueba junto con las declaraciones indagatorias de los imputados originales y una extensa batería de medidas como informes bancarios, pericias contables, entre otros, el juez concluyó que no había sustento para avanzar con una imputación penal contra los Caputo.

Archivado en

Notas Relacionadas