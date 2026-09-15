Malvinas: Pablo Quirno apoyó una mediación de Trump e hizo una curiosa defensa a Londres por la crisis en Reino Unido

El canciller Pablo Quirno se mostró de acuerdo de una hipotética mediación de Donald Trump en la causa Malvinas . En diálogo con MDZ , el funcionario apoyó que exista “diálogo” para avanzar en el reclamo de la soberanía argentina sobre las islas.

"Siempre es bueno tener amigos que generen un diálogo. Nosotros estamos buscando el diálogo, históricamente, con el Reino Unido, que se ha negado a tener esto en contra de lo que han sido las disposiciones históricas de las Naciones Unidas”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores. “O sea, nosotros queremos sentarnos en la mesa para justamente hablar del tema”, agregó.

Al respecto, citó la inmediatez de la asamblea de Naciones Unidas, donde Javier Milei renovará la postura argentina. En ese sentido, reconoció que buscan un encuentro bilateral con el líder republicano: “Vamos a ver, dependiendo de las agendas respectivas como se puede organizar”.

Trump manifestó días atrás que vaticina “un desastre potencial” si persiste el conflicto: "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo".

El canciller también se refirió al planteo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte que pidieron salir del Reino Unido y regresar a la Unión Europea, acción que fue rechazada por Londres.

“Creo que refleja tensiones internas que ellos están teniendo, que tendrán que resolver con los instrumentos que ellos tienen”, indicó Quirno, optando por un tono moderado.

“No tenemos nada opinar nosotros sobre lo que está sucediendo en el Reino Unido, es algo que tendremos que resolver, pero está claro está claro que están hablando de autodeterminación, están hablando de diferentes temas, que, bueno, son temas que están relacionados con nuestro reclamo interno”, aclaró.

En ese marco, ensayó una curiosa defensa a la postura de Inglaterra aludiendo al razonamiento histórico de Argentina por la soberanía de Malvinas: “Que el que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia para Argentina, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre por Malvinas”.

Consultado por el recambio de flota militar en Malvinas, respondió: “No hay ningún escenario bélico que nosotros estemos planteando. O sea, está claro que hay una discusión sobre presupuesto de defensa entre Estados Unidos y el Reino Unido, que no nos tiene que afectar a nosotros, porque Argentina es una zona de paz y quiere resolver este tema mediante el diálogo diplomático”.