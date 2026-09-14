Las razones de Malvinas: el paso que sigue para frenar el Imperio del mar

Hay una imagen que atraviesa siglos de historia y que, sin saberlo, seguimos habitando: la del mar y la tierra como dos fuerzas que se disputan el mundo. La tierra es el orden, la raíz, la identidad de un pueblo que se reconoce en un territorio soberano.

El mar, en cambio, es la libertad sin límites, la expansión que no se detiene, el poder que se mide en flotas y no en fronteras. Durante siglos ese mar tuvo un nombre propio: el Imperio Británico. Desde Gibraltar hasta Hong Kong, desde el Río de la Plata hasta el estrecho de Malaca, aprendió a convertir cada costa ajena en una llave para su propio dominio. El 3 de enero de 1833 esa misma lógica tocó nuestra tierra: la bandera argentina bajó en Puerto Soledad y otra, extranjera, ocupó su lugar. Desde entonces la Argentina no dejó de reclamar lo que le pertenece, y de sostener, con paciencia de siglo, que la tierra también sabe resistir.

Una historia que perdura Pero Malvinas no es solo un capítulo cerrado de 1833 o de 1982: es una corriente que atraviesa toda nuestra historia y que, lejos de apagarse, parece crecer. Está en los libros de historia, en los nombres de las calles y en los monumentos de cada pueblo, en la voz de los veteranos y en la de sus familias, y en toda la cultura nacional. Si el fútbol y Malvinas fueran una pareja, dirían que llevan casi cuarenta años de fidelidad. Se comprometieron aquella tarde de México 86, cuando los dos goles de Diego le devolvieron al pueblo argentino una revancha que la guerra le había negado. Se lo siguieron jurando en cada Mundial, hasta convertirse en un estribillo que, al modo de una marcha nupcial, miles de gargantas argentinas cantaron en las calles de Catar en 2022… “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.” Finalmente, renovaron sus votos, cuando la Selección volvió a vencer a Inglaterra en 2026 y levantó con la frescura e intrepidez de un amor juvenil, sin necesidad de decir una palabra más, la bandera que rezaba: Las Malvinas son argentinas.

Si el fútbol y Malvinas fueran una pareja, dirían que llevan casi cuarenta años de fidelidad. Gentileza. Malvinas y la identidad Malvinas es signo de identidad cultural y una de las claves para conocer la Argentina. La "malvinización", esa forma en que la causa se filtra en cada generación, con sus propios lenguajes y sus propios códigos, no es una moda pasajera. Es, como insiste Juan Rattenbach, una realidad inevitable. Sin embargo, esa adhesión tan profunda convive con una paradoja incómoda: sabemos que Malvinas es nuestra, pero cada vez son menos los que podrían explicar por qué. Ya en el 2016, una encuesta a más de 2.500 estudiantes secundarios, difundida por Página/12, mostró que aunque más del 65% consideraba prioritario recuperar la soberanía, siete de cada diez no supo argumentar el reclamo. Incluso un estudio de la Universidad Nacional de Rosario de aquellos años encontró que ocho de cada diez estudiantes de derecho ni siquiera sabe cuántas islas componen el archipiélago. En la actualidad, la adhesión a la causa Malvinas crece de modo desproporcionado y nos coloca frente al desafío de facilitar a las jóvenes generaciones un marco conceptual que pueda seguir dando consistencia a nuestro reclamo.

Entre la pasión y el conocimiento Aparece aquí una distancia entre la cabeza y el corazón que pide cercanía, y lejos de apagar nuestra pasión, podría darle más profundidad y consistencia: no se trata de sentir menos, sino de saber por qué sentimos lo que sentimos. Para achicar esa distancia nace “Las razones de Malvinas”, un documental de 28 minutos basado en el libro Malvinas, un problema pendiente, del Dr. Jorge Vicchi, doctor en Derecho Internacional Público y titular del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales. Organizado en cuatro capítulos —El imperio del mar, La llave del Atlántico Sur, Las riquezas de Malvinas y La soberanía en disputa—, recorre los argumentos históricos, estratégicos, económicos y jurídicos que sostienen el reclamo argentino, concluyendo con un reconocimiento a quienes arriesgaron y entregaron su vida en la gesta de 1982. Es un material didáctico pensado para los últimos años del secundario y la vida universitaria, y realizado en una coproducción entre Cumbre Contenidos, la Academia de Historia Beato Federico Ozanam, la Municipalidad de La Calera y la Asociación Civil Generación Austral.