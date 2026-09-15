Qué tendrá la nueva Base Naval Integrada de Ushuaia y por qué es estratégica para la Argentina

La Base Naval Integrada de Ushuaia volverá a ocupar un lugar central en la política de Defensa del Gobierno nacional . El proyecto contempla la construcción de un complejo estratégico en Tierra del Fuego que tendrá funciones militares, logísticas y de apoyo a las operaciones argentinas en el Atlántico Sur y la Antártida.

Según informó la Vocería Presidencial, la nueva infraestructura permitirá contar con un punto logístico clave para la proyección argentina hacia el Atlántico Sur , con mayores capacidades para vigilar y controlar los recursos naturales y los espacios de interés nacional.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrió este lunes el predio ubicado en el Anexo Península de la Base Naval Ushuaia donde se emplazará el nuevo complejo. La visita se produjo en el marco de los anuncios del Gobierno vinculados con el desarrollo de infraestructura militar en la región austral.

Uno de los principales objetivos será fortalecer la capacidad logística de la Argentina en el extremo sur . La ubicación de Ushuaia permite mejorar la conexión con la Antártida Argentina y facilitar el apoyo a las operaciones y actividades científicas que se desarrollan en el continente blanco. El proyecto ya había comenzado a ejecutarse en 2022 y contemplaba distintas etapas. Entre ellas se encontraba la construcción de un muelle, edificios administrativos, instalaciones para servicios marítimos, infraestructura para logística antártica y, posteriormente, viviendas para el personal.

La documentación oficial del proyecto contempla un muelle con una superficie superior a 15.000 metros cuadrados , sectores de atraque y espacios destinados a operaciones de carga y descarga . También se prevén instalaciones para maquinaria, talleres, cámaras frigoríficas y almacenamiento de distintos tipos de carga.

Pablo Quirno y Carlos Presti en Ushuaia

Vigilancia del Atlántico Sur y protección de los recursos

La Base Naval Integrada tendrá además una función vinculada con la vigilancia y el control de los espacios marítimos de interés estratégico para el país. En ese esquema aparecen los P-3 Orion, aeronaves de exploración y patrullaje marítimo incorporadas por la Armada Argentina. Estos aviones permiten realizar tareas de vigilancia, búsqueda y rescate, exploración y control de grandes extensiones marítimas. La propia Armada destacó que los P-3C contribuyen a la protección de los recursos naturales y a la presencia argentina en espacios marítimos de jurisdicción nacional.

En paralelo, el Gobierno busca integrar estas capacidades con los F-16 recientemente incorporados a la Fuerza Aérea. A fines de agosto, personal de la Armada y de la Fuerza Aérea realizó actividades para avanzar en la interoperabilidad entre los sistemas P-3 Orion y F-16, incluyendo el desarrollo de procedimientos y redes tácticas conjuntas.

Una infraestructura con impacto en la actividad portuaria

El proyecto también tiene una dimensión económica y logística. De acuerdo con la información difundida por la Vocería Presidencial, la Base Naval contará con muelles comerciales y civiles, con el objetivo de ampliar la capacidad portuaria de la región. La iniciativa apunta a atender una de las limitaciones actuales de la zona: la falta de capacidad suficiente para que determinados buques puedan amarrar sin demoras.

De esta manera, además de las funciones militares, la infraestructura podría convertirse en un punto de apoyo para actividades comerciales, científicas y logísticas vinculadas con el Atlántico Sur y la Antártida.

La importancia estratégica de Ushuaia

La ubicación de la Base Naval Integrada es uno de los principales argumentos detrás del proyecto. Ushuaia se encuentra en una posición privilegiada para las operaciones hacia la Antártida y para el control de los espacios marítimos australes.

El proyecto fue concebido originalmente como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar las capacidades logísticas destinadas a la Antártida. En 2022, el Ministerio de Defensa había señalado que la nueva base permitiría incrementar la conectividad con el continente blanco y potenciar la logística y la investigación científica antártica. Además, el Gobierno sostiene que la infraestructura tendrá un papel relevante en la protección de otros objetivos estratégicos ubicados en el sur del país, entre ellos Vaca Muerta.

La reactivación del proyecto se produce así dentro de una política que busca reforzar las capacidades militares argentinas en el extremo sur, integrar los recursos de las distintas Fuerzas Armadas y mejorar la presencia del Estado en el Atlántico Sur y en el área de proyección hacia la Antártida.