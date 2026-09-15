Victoria Villarruel viajó a Salta y participará de la tradicional Procesión del Milagro: la agenda de la vicepresidenta

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó este martes a Salta para participar de la jornada central de la Fiesta del Milagro , una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia. Invitada por el Arzobispado, tiene previsto asistir a la Misa Estacional en la Catedral Basílica y luego acompañar la tradicional Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

Villarruel arribó durante las primeras horas de la mañana y permanecerá durante buena parte de la jornada en la capital salteña. Según la agenda prevista, a las 10 participará de la misa en la Catedral , mientras que desde las 15.15 estará presente en la procesión, uno de los momentos centrales de la celebración.

Durante la procesión, las imágenes de los Santos Patronos volverán a recorrer las calles de la ciudad de Salta, acompañadas por miles de peregrinos y fieles que participan de la celebración y renuevan el tradicional Pacto de Fidelidad.

La presencia de Villarruel motivó el refuerzo del dispositivo de seguridad previsto para la jornada . Según informó la Policía de Salta, el operativo comenzó a diseñarse hace aproximadamente diez días e incluye efectivos provinciales y federales, unidades especiales, personal de Seguridad Vial y monitoreo mediante las cámaras del 911.

El director de Seguridad, Darío Guzmán, explicó que los equipos realizaron previamente el recorrido que efectuará la comitiva y definieron los cortes y las medidas necesarias para acompañar los movimientos de la vicepresidenta durante su permanencia en la ciudad.

Una vez finalizadas las actividades previstas, la planificación policial contempla el regreso de la vicepresidenta a Buenos Aires. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente un horario preciso para su partida.

La jornada central de la Fiesta del Milagro

La visita de Villarruel coincide con el día central de las celebraciones del Milagro, que cada año reúne a miles de fieles en las calles de la capital salteña. La jornada combina las celebraciones religiosas en la Catedral Basílica con la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro, en una fecha marcada por las promesas, los agradecimientos y las historias familiares que atraviesan generaciones.

La presencia de la vicepresidenta suma así una figura nacional a la celebración religiosa más importante del calendario salteño.