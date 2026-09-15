Londres desafía a Javier Milei con una "guía" que ofrece respaldo a empresas frente al nuevo cerco argentino por el petróleo de Malvinas

La administración británica defendió la actividad privada en el archipiélago y cuestionó el alcance de las normas impulsadas desde Buenos Aires.

El gobierno del Reino Unido accionó frente a la ofensiva de Javier Milei sobre las actividades económicas en las Islas Malvinas. La administración británica difundió una guía dirigida a compañías y particulares con intereses comerciales en el archipiélago y fijó allí su postura frente a las medidas que prepara Argentina.

El documento oficial sostiene que las normas argentinas no tienen alcance en las islas ni pueden aplicarse a las empresas o personas que desarrollen actividades vinculadas con ese territorio. Londres también afirmó que no existe fundamento para que tribunales de otros países ejecuten las medidas que Buenos Aires adopte contra firmas relacionadas con Malvinas.

Malvinas y su dependencia de Londres. Foto: Web Londres salió a respaldar el negocio petrolero en las Islas La guía británica plantea que los habitantes de Malvinas tienen derecho a administrar su economía y decidir sobre el desarrollo de sus recursos naturales. El Reino Unido incluyó dentro de esa postura a los hidrocarburos y vinculó esa facultad con el principio de autodeterminación que sostiene para los isleños. Las autoridades británicas también ofrecieron asistencia a las compañías que reciban comunicaciones o advertencias de organismos argentinos. El gobierno recomendó que cada empresa afectada busque asesoramiento jurídico independiente según las circunstancias de su caso.

El FCDO, además, ofreció intervenir ante compañías que sufran presiones en terceros países por sus actividades en las islas. La administración británica sostuvo que las sanciones argentinas aplicadas en otros períodos tampoco impidieron el desarrollo económico del archipiélago. El gobierno británico sostuvo que administra el territorio desde 1833, con la interrupción del conflicto de 1982, y afirmó que no discutirá la soberanía mientras los isleños no manifiesten esa voluntad.

Nueva denuncia contra pesqueros en Malvinas Quirno y la estrategia nacional La Argentina presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus subsidiarias, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas por su vinculación con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El marco empleado por el Gobierno surge de la Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915 y luego ajustada mediante el Decreto 868/2026. El régimen contempla inhabilitaciones de cinco a veinte años para quienes queden alcanzados por las sanciones.