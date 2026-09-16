Donald Trump prevé reunirse con el primer ministro británico en medio de la tensión por Malvinas

El presidente de los Estados Unidos podría mantener su primer cara a cara con el premier británico Andy Burnham durante la Asamblea General de la ONU.

El posible encuentro se da tras el ofrecimiento de Trump como mediador en la disputa de soberanía y los guiños diplomáticos recibidos por la gestión de Javier Milei.

En el marco de un escenario de renovada tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por el litigio de las islas Malvinas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea mantener una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham. El encuentro se desarrollaría la próxima semana en Nueva York, en paralelo a los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Según reveló el periódico británico The Times, citando fuentes vinculadas a las negociaciones internacionales, el cónclave "está previsto" y marcaría el primer cara a cara formal entre ambos líderes desde que Burnham asumió el cargo a mediados de año. La información sobre la cumbre también fue replicada por medios de peso internacional como The Telegraph, The Guardian y la agencia Reuters, aunque hasta el momento ni la Casa Blanca ni el número 10 de Downing Street han emitido una confirmación oficial.

Mediación de EE. UU. y el impacto en la comitiva argentina La potencial reunión cobra especial relevancia geopolítica tras las recientes declaraciones del mandatario norteamericano, quien ofreció su rol como eventual mediador en el diferendo por el archipiélago del Atlántico Sur. Las constantes referencias de Trump hacia la cuestión Malvinas generaron expectativas en el Palacio San Martín y fueron valoradas positivamente por la administración de Javier Milei.