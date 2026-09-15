Revelan que un empresario ruso vinculado a Putin pagó parte de la boda de Donald Trump Jr.

La boda de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos , Donald Trump, y la modelo Bettina Anderson, celebrada el pasado 24 de mayo en Bahamas, fue financiada en parte por un empresario ruso cercano al líder del Kremlin , Vladímir Putin, según reveló este lunes el portal de investigación ProPublica.

Umar Kremlev habría destinado cientos de miles de dólares para cubrir distintos gastos relacionados con la celebración, de acuerdo con documentos revisados por ese medio y entrevistas realizadas a tres personas familiarizadas con los hechos.

Según la investigación, Kremlev costeó el alquiler de una de las islas privadas donde se realizó la recepción y donde se hospedaron los invitados a la boda. El empresario ruso también habría afrontado otros gastos importantes vinculados con la celebración , entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales. La información fue revelada a partir del análisis de documentos y de testimonios de tres personas que conocen los detalles de los gastos relacionados con el casamiento.

La revelación se conoce en un momento particular de la política exterior estadounidense. Donald Trump no asistió a la boda de su hijo debido a compromisos de agenda . Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense impulsó un cambio en la política de Washington respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, con un enfriamiento de la relación con Kiev y un acercamiento a Moscú.

El dinero habría salido de una entidad vinculada a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) con sede en Dubai, organización que dirige Kremlev. La oficina de prensa del empresario aseguró que la IBA como tal no pagó los gastos, aunque no explicó los pagos realizados por esa entidad de Dubai.

"Un amigo personal"

Hay un punto importante sobre la relación entre Trump Jr. y Kremlev: ProPublica sostiene que el vínculo no había sido informado públicamente hasta ahora. El vocero de Trump Jr. no negó los pagos y dijo que Kremlev es un “amigo personal” de Don Jr. Según esa versión, se conocieron a través de un amigo en común relacionado con la caza y estrecharon el vínculo por su interés en el boxeo y las actividades al aire libre.

La relación de Kremlev con Putin es bastante estrecha. En abril de este año, Putin le otorgó la Orden de la Amistad, una condecoración estatal rusa. Además, Kremlev estuvo en China en los días previos a la boda durante un viaje en el que acompañó a Putin, aunque su oficina aclaró que no formaba parte de la delegación oficial. Ucrania, por su parte, le impuso sanciones por sus vínculos con Putin y los servicios de seguridad rusos.