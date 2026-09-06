Las ventas minoristas volvieron a caer en agosto y los comercios apuntan a la pérdida de poder adquisitivo

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 0,2% interanual y 2,7% mensual en agosto, acumulando una caída del 2,4% en lo que va del año. El dato marca el segundo declive seguido tras haberse cortado en junio con más de un año de contracción. La última medición interanual positiva fue en abril de 2025 (+3,7%), seguida por 13 meses de retroceso.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, arrojó que los comercios registraron una baja en el consumo del 2,7% en el octavo mes del año respecto de julio.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “esta dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar”. Además, señalaron que “el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables”.

Al analizar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 47,4% de los dueños consultados por CAME indicó que su nivel de actividad se mantuvo en relación con el mismo período del año previo. En paralelo, la proporción de respuestas que reportó un empeoramiento en las condiciones de su negocio ascendió al 46,5%, reflejando un incremento de dos puntos porcentuales frente al 44,5% constatado en julio. Mientras que la fracción de pymes que tuvo una mejora en su desempeño operativo representó únicamente el 6,1% del total de unidades relevadas durante el período.

En relación con la expectativa futura, el informe reflejó que “el 43,9% de los encuestados prevé que su situación económica continuará sin modificaciones”, mientras que “el 42,8% estimó un escenario futuro superior” y “el 13,3% restante espera un deterioro”.

Asimismo, en lo concerniente a las decisiones de financiamiento y destino de fondos, indicó que “el 57,9% consideró que no es momento para concretar inversiones en su firma, en tanto que un 28,6% no fijó postura al respecto y un 13,5% respondió afirmativamente a dicha consulta”.

Por otro lado, detalló que “durante agosto se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,6% y una leve suba intermensual del 0,4%”.

Detalle del rendimiento por rubro en comercios

El relevamiento por rubros presentó cuatro rubros con desempeño positivo. La suba más pronunciada correspondió a Perfumería (+12,8%), ubicándose luego Textil e indumentaria (+6,4%), Calzado y marroquinería (+1,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+0,3%).

Por el contrario, tres sectores registraron bajas frente al mismo período del año previo, con la mayor caída en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-4,8%), seguida por Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 2,5% en la comparación interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 3,0% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 3,6%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 4,8% interanual, y suman un retroceso del 9,7% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, cayeron 2,3%.

Calzado y marroquinería: las ventas subieron un 1,2% interanual, pero acumulan una caída del 1,0% en lo que va del 2026. En el intermensual, bajaron 1,8%.

El rendimiento de cada rubro

Perfumería: las ventas treparon un 12,8% interanual, pero suman un declive del 1,9% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 3,6%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas aumentaron 0,3% interanual y acumulan un crecimiento del 0,3% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 0,2%.

Textil e indumentaria: las ventas subieron un 6,4% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 3,3%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una merma del 1,9%.

-Farmacia: las ventas cayeron un 0,5% interanual pero acumulan un alza del 3,0% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 4,5%.

-Perfumería: las ventas treparon un 12,8% interanual, pero suman un declive del 1,9% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 3,6%.

-Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas aumentaron 0,3% interanual y acumulan un crecimiento del 0,3% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 0,2%.

-Textil e indumentaria: las ventas subieron un 6,4% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 3,3%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una merma del 1,9%.