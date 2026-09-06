Mujeres Líderes en salud: del mentoreo a una red que busca transformar el sistema sanitario

Mujeres Líderes en Salud , la organización que nació en 2024 como un espacio de formación y mentoreo evolucionó en una red federal de confianza, diversidad y acción colectiva que logra cambios concretos en el sistema de salud . Con un modelo horizontal y colaborativo, Mujeres Líderes en Salud redefine qué significa tomar decisiones en el sector.

Aunque las mujeres constituyen la mayor parte de la fuerza laboral sanitaria, las estructuras jerárquicas tradicionales aún limitan su acceso a los espacios de conducción . Revertir esta asimetría genera mejoras directas en el sistema: la evidencia demuestra de forma contundente que una mayor presencia de mujeres en los puestos estratégicos se traduce en mejores indicadores de salud , mayor eficiencia de gestión y respuestas más integrales para la comunidad.

Con esa premisa, Mujeres Líderes en Salud (MLS) se consolida como una comunidad viva que reúne a más de 130 profesionales del país con el propósito de impulsar más mujeres en lugares estratégicos mediante un nuevo estilo de liderazgo : colaborativo, diverso, humano, empático y con la firmeza técnica necesaria para incidir en la transformación del sistema sanitario.

Lo que en sus orígenes nació en el año 2024 como un programa de mentoreo y formación técnica superó ampliamente su formato inicial para convertirse en un ecosistema federal de pares. Quienes participan de las cohortes adquieren capacidades de gestión al tiempo que atraviesan un cambio de perspectiva sobre su propio rol y señalan que la organización les brindó herramientas y una red de escucha que fortaleció sus estilos de conducción.

Cuando asumimos cargos de responsabilidad o pasamos de roles técnicos a la conducción, muchas veces nos encontramos con el síndrome del impostor y con la soledad que imponen estos lugares; nos cuesta reconocernos y decir ‘yo soy líder ’. MLS nos da el permiso interno y la contención para liderar desde el ser, la escucha profunda y el acompañamiento.

Mujeres Líderes en Salud (MLS) se consolida como una comunidad viva que reúne a más de 130 profesionales del país con el propósito de impulsar más mujeres en lugares estratégicos. Archivo.

Liderazgo colectivo

Aprendés que el liderazgo es construir con otras y generar las condiciones para que todo el equipo crezca. Así, en la organización el conocimiento y el acompañamiento circula entre jurisdicciones, sectores (público, privado, académico y sociedad civil) y diversas disciplinas que se fusionan con el objetivo de generar acciones concretas y sostenidas sobre las políticas sanitarias.

A partir de este recorrido y del aprendizaje acumulado tras los sucesivos programas de mentoreo y formación, la comunidad de MLS se expandió: implementaron ya tres cohortes pero además activaron una comunidad interjurisdiccional, que es un eje estratégico de incidencia pública.

Con ello apuntamos a canalizar la potencia técnica y territorial de las profesionales para incidir directamente en la agenda pública, en las discusiones y en el diseño de las políticas sanitarias que rigen en el país.

Incidir en salud

Los balances de los programas confirman que la red ya trascendió la etapa formativa para convertirse en una fuerza concreta de impacto. Contamos con proyectos de mejora en marcha en distintas provincias, alianzas de articulación entre jurisdicciones y una comunidad sólida que demuestra que las políticas públicas se pueden transformar con las personas que las llevan adelante todos los días.

El paso que estamos dando es claro: pasar del acompañamiento individual a la incidencia colectiva, aportando datos, rigurosidad técnica, diálogos abiertos y experiencia real al servicio de la salud de todo el país”.

En un contexto de transformaciones permanentes, Mujeres Líderes en Salud demuestra que liderar es una construcción colectiva y que vivir el sistema de salud permite entenderlo y generar herramientas para mejorarlo.

* Carolina Casullo, directora de Mujeres Líderes en Salud.