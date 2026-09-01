La diferencia de altura que más atrae a las mujeres en un hombre, según la ciencia

La altura aparece con frecuencia entre las características físicas que influyen al momento de elegir una pareja. Pero, a diferencia de la idea de que existe una estatura “perfecta” para un hombre, distintas investigaciones muestran que para muchas mujeres importa más cuánto más alto es él respecto de ellas.

Uno de los estudios más citados sobre el tema fue publicado en 2013 en la revista Personality and Individual Differences . Los investigadores estudiaron las preferencias de cientos de participantes y encontraron que tanto hombres como mujeres tendían a elegir parejas cuya altura guardara cierta relación con la propia. Sin embargo, la preferencia porque el hombre fuera más alto resultó considerablemente más marcada entre las mujeres.

Entre quienes ya tenían pareja, las mujeres alcanzaban el mayor nivel de satisfacción con la altura de su compañero cuando este era aproximadamente 21 centímetros más alto que ellas. En el caso de los hombres ocurrió algo diferente: estaban más satisfechos cuando ellos superaban a sus parejas en unos 8 centímetros.

Otro trabajo publicado en Animal Behaviour fue todavía más allá porque utilizó información de encuentros de speed dating, donde las personas tenían que decidir después de conocerse si estaban interesadas en volver a ver al otro participante. Allí, las mujeres mostraron la mayor probabilidad de elegir a un hombre cuando este era alrededor de 25 centímetros más alto que ellas.

Sin embargo, las preferencias de ambos sexos no coincidían exactamente. Los hombres se inclinaban por mujeres aproximadamente 7 centímetros más bajas, por lo que las parejas que efectivamente coincidían en el speed dating presentaban, con mayor frecuencia, una diferencia intermedia de unos 19 centímetros.

No existe una altura perfecta para todos los hombres

Los resultados no significan que un hombre deba medir 1,80 o 1,90 para resultar atractivo. De hecho, una de las conclusiones que se repite en las investigaciones es que la altura de la propia mujer modifica la estatura que considera ideal en una pareja: las mujeres más altas suelen preferir hombres más altos y las más bajas pueden aceptar diferencias menores.

Un estudio publicado en 2025 en Human Nature, realizado con 242 adultos heterosexuales del Reino Unido, volvió a encontrar esta tendencia. El 43,4% de las mujeres calificó la altura como una característica “importante” o “muy importante” al decidir con quién salir, frente al 25,8% de los hombres. Además, cuanto mayor era la importancia que una mujer le daba a este rasgo, mayor tendía a ser la altura que buscaba en su pareja.

Por eso, la ciencia no permite establecer un número mágico. Los estudios sí muestran una tendencia bastante consistente: muchas mujeres prefieren que el hombre sea más alto que ellas, y algunas investigaciones sitúan la diferencia preferida alrededor de los 20 a 25 centímetros. Se trata, de todos modos, de promedios obtenidos en poblaciones concretas y no de una regla que determine la atracción de todas las personas.