Obras sociales para monotributistas: cuáles te aceptan en septiembre
El padrón actualizado con las 43 obras sociales que aceptan afiliaciones de monotributistas en septiembre y los requisitos para tramitar la cobertura.
En septiembre, los trabajadores independientes inscriptos en el régimen del Monotributo y adheridos a ARCA cuentan con un padrón actualizado de obras sociales para derivar sus aportes de salud. Actualmente, el sistema ofrece alrededor de 43 alternativas vigentes para garantizar la cobertura médica.
Qué obras sociales ya no están disponibles
La reciente actualización del listado oficial trajo modificaciones importantes para los contribuyentes. Tres entidades dejaron de formar parte de las opciones disponibles y ya no aceptan nuevas afiliaciones. Las bajas confirmadas para este mes son: la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión (OSMTT), la Obra Social de Serenos de Buques (OSSB) y la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC).
Cuáles son las opciones disponibles en septiembre
Para quienes necesiten darse de alta o realizar un cambio de prestador, las entidades que continúan aceptando monotributistas son las siguientes:
Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
Obra Social de la Prevención y la Salud
Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
Obra Social de Operadores Cinematográficos
Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.
Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines
Obra Social de Músicos
Obra Social de Comisarios Navales
Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
Obra Social del Personal de la Actividad del Turf
Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur
Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias
Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
Obra Social de Dirección OSDO
Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
Mutual Médica Concordia
Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidarias
Met-Córdoba S.A.
Privamed S.A.
Asociación Mutual del Control Integral
Administración Recursos para Salud S.A.
Amsterdam Salud S.A.
Cómo darse de alta en la obra social elegida
Una vez elegida la prestadora, el contribuyente debe gestionar la afiliación de manera directa ante la entidad. Para completar este trámite es necesario presentar el DNI, original y copia del último comprobante de pago, el Formulario 184/F (constancia de alta) y la credencial de pago F. 152. Estos últimos documentos se pueden descargar de forma sencilla desde la sección "Constancias" en el portal oficial del monotributo.
En caso de buscar un cambio de obra social, la gestión puede realizarse de forma presencial o por internet a través del servicio "Mi SSSalud", ingresando con Clave Fiscal nivel 3. Cabe destacar que esta modificación solo se permite una vez al año y, tras concretarla, el afiliado deberá permanecer como mínimo doce meses en la nueva institución antes de poder ejercer nuevamente la opción de traspaso.