Obras sociales para monotributistas: cuáles te aceptan en septiembre

El padrón actualizado con las 43 obras sociales que aceptan afiliaciones de monotributistas en septiembre y los requisitos para tramitar la cobertura.

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Los contribuyentes adheridos a ARCA cuentan con un listado de 43 obras sociales habilitadas. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

En septiembre, los trabajadores independientes inscriptos en el régimen del Monotributo y adheridos a ARCA cuentan con un padrón actualizado de obras sociales para derivar sus aportes de salud. Actualmente, el sistema ofrece alrededor de 43 alternativas vigentes para garantizar la cobertura médica.

Qué obras sociales ya no están disponibles La reciente actualización del listado oficial trajo modificaciones importantes para los contribuyentes. Tres entidades dejaron de formar parte de las opciones disponibles y ya no aceptan nuevas afiliaciones. Las bajas confirmadas para este mes son: la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión (OSMTT), la Obra Social de Serenos de Buques (OSSB) y la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC).

El alta o el cambio de prestador exige la presentación del DNI y los formularios descargados desde el portal oficial. Foto: Shutterstock Cuáles son las opciones disponibles en septiembre Para quienes necesiten darse de alta o realizar un cambio de prestador, las entidades que continúan aceptando monotributistas son las siguientes:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección OSDO

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidarias

Met-Córdoba S.A.

Privamed S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A. Cómo darse de alta en la obra social elegida Una vez elegida la prestadora, el contribuyente debe gestionar la afiliación de manera directa ante la entidad. Para completar este trámite es necesario presentar el DNI, original y copia del último comprobante de pago, el Formulario 184/F (constancia de alta) y la credencial de pago F. 152. Estos últimos documentos se pueden descargar de forma sencilla desde la sección "Constancias" en el portal oficial del monotributo.