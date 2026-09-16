Wall Street: los activos se mueven mixtos, los bonos suben y el riesgo país está por encima de los 500 puntos

Pese a los bonos y los ADRs en Wall Street, en la plaza local el Merval cede 1%. El riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos básicos.

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Los activos argentinos se mueven con tendencia alcista en Wall Street. Los bonos suben y los ADRs oepran mixtos. Este escenario no se traslada al riesgo país, que se mantiene por arriba de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cotiza con subas generalizadas en Nueva York, como la principal alza en el Global 2046 (+0,8%). Los bonos bajo legislación local operan mixtos.

El riesgo país sube y se ubica en 508 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en rojo, con caídas de hasta 2,2% como el caso de Pampa y Transportadora Gas del Sur.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas.