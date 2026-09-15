El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen en Wall Street

La deuda soberana en dólares opera en rojo en Nueva York, con el Global 2041 liderando las caídas, mientras el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos.

Los activos argentinos operan con caídas en la rueda de este martes en Wall Street. Tanto los bonos como las acciones se mueven con tendencia bajista. El riesgo país sube y volvió a superar los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en rojo en Nueva York, la principal baja al registra el Global 2041 (-0,8%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica. El riesgo país se ubica en 504 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder caen hasta 3,4%, traccionadas por Holcim.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías en rojo. La principal caída la registra el ADR de BBVA (-2,3%).