El Gobierno incluyó obras públicas en el Presupuesto 2027: cuál será la provincia con más proyectos

El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 contempla un listado prioritario de infraestructura distribuido en todo el país.

El gobierno de Javier Milei formalizó dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 una partida destinada a la ejecución de aproximadamente 67 obras públicas estratégicas en las distintas provincias del país. El esquema contempla un mecanismo plurianual de imputación de gastos, lo que autoriza la asunción de compromisos financieros que devengarán recursos durante el ejercicio 2027 y se extenderán a los períodos sucesivos requeridos para su finalización.

La estructura de financiamiento combina aportes directos del Tesoro Nacional con endeudamiento externo gestionado ante organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y acuerdos bilaterales. Entre las partidas más destacadas figuran la adquisición de equipamiento de defensa de gran porte, obras viales sobre rutas nacionales clave y el desarrollo de infraestructura hídrica, penitenciaria y energética.

Principales obras públicas proyectadas por jurisdicción N/A Provincia de Buenos Aires: destaca la construcción de la Unidad 36 del Complejo Federal de Condenados en Agote ($46.135 millones), la Travesía Urbana en la Ruta Nacional 5 ($74.997 millones), obras de seguridad en la línea ferroviaria Roca y la adecuación de pistas en El Palomar para el programa F-16 ($10.579 millones). En materia de Defensa, se autorizaron operaciones de crédito externo por USD 2.300 millones para tres submarinos convencionales en Mar del Plata y US$1.200 millones para dos fragatas en Puerto Belgrano.

Tucumán: incluye la construcción del Acueducto Vipos mediante crédito BID ($148.257 millones), junto con repavimentaciones sobre las Rutas Nacionales 9 y 38.

Catamarca y Santiago del Estero: proyecto interprovincial para el Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras en Quirós y Frías, con financiamiento del BID ($97.753 millones).

Chaco y Santiago del Estero: destaca la Malla CREMA 405A de recuperación vial entre General Pinedo y Quimilí ($134.141 millones) y la variante de paso por la ciudad de Resistencia en la RN 11 ($27.131 millones).

CABA y La Pampa: en la Capital Federal resalta la refuncionalización integral de la Morgue Judicial ($18.329 millones), mientras que en La Pampa se proyecta la intervención de la Ruta Nacional 151 ($21.518 millones) y refacciones en sedes de la Justicia Federal.

Jujuy: sobresale la autorización de financiamiento internacional por USD 250 millones para la ampliación del Parque Fotovoltaico Cauchari (Plantas IV y V), sumado a mantenimiento en la RN 40 y RN 52.

Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego): se priorizaron las repavimentaciones y esquemas modulares en las Rutas Nacionales 3, 40 y 237. En Santa Cruz se destinarán $30.310 millones para dos nuevos puentes sobre el Río Santa Cruz en la RN 3.

Territorio Antártico Argentino: se incluyó la construcción del muelle operativo en la Base Antártica Conjunta Petrel (Isla Dundee) por un total de $30.433 millones. Provincia de Buenos Aires: el distrito que concentrará la mayor cantidad de proyectos e inversión de infraestructura La provincia de Buenos Aires se consolida como el territorio con mayor cantidad de obras públicas presupuestadas dentro del paquete plurianual previsto para 2027. Con un amplio abanico de iniciativas que van desde la seguridad vial e infraestructura carcelaria hasta la recuperación del sistema ferroviario, el distrito bonaerense absorbe una porción sustancial de los recursos destinados al desarrollo y mantenimiento de servicios esenciales en el área metropolitana y del interior provincial.

N/A A la extensa lista de proyectos financiados con recursos directos del Tesoro Nacional y organismos multilaterales, se le suman las autorizaciones para endeudamiento internacional destinadas a áreas estratégicas. Destacan en este apartado las partidas extraordinarias contempladas para la Base Naval Puerto Belgrano y la Base Naval Mar del Plata, dedicadas a la incorporación de equipamiento naval de gran envergadura como submarinos y fragatas, lo que posiciona a la provincia al frente del desembolso nacional en materia de defensa e infraestructura militar.

Acueducto Vipos en Tucumán: la obra pública más cara del Presupuesto 2027 Con un presupuesto asignado de más de $148.257 millones a devengar a lo largo de su ejecución plurianual, la construcción del Acueducto Vipos en la provincia de Tucumán se consagra como la obra pública individual de mayor costo dentro del plan de infraestructura presentado por el Gobierno nacional. El proyecto, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), superó a la Malla CREMA 405A vial entre Chaco y Santiago del Estero ($134.141 millones) y al sistema de la Ruta Nacional 38 entre La Rioja y Catamarca ($112.814 millones).