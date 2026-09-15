Eliminación de las PASO: el Gobierno le dijo que no a un aliado y el peronismo abrió la puerta al debate

Después de cuatro meses y dos días, La Libertad Avanza en el Senado desempolvó el proyecto de reforma política que incluye la suspensión de las PASO y volvió a discutirlo en la comisión de Asuntos Constitucionales. Sin embargo, no pudieron definir ningún avance por la falta de acuerdos con los distintos aliados que Patricia Bullrich necesita.

El oficialismo rechazó el pedido del jefe del bloque PRO, Martín Goerling (Misiones), y de una buena parte del bloque UCR, de tratar Ficha Limpia por fuera del proyecto de reforma política. "No vamos a hacer eso porque después votan el proyecto que ellos quieren y no nos acompañan con nuestra reforma", analizó una fuente de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

Por primera vez el peronismo se mostró dispuesto a debatir una reforma electoral, pero pidieron algunas condiciones. El senador kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) pidió que para la habilitación de las candidaturas se incluya la "obligatoriedad de exámenes psicofísicos y toxicológicos", un guiño a lo que se planteó informalmente en distintas oportunidades para discutir la candidatura de Javier Milei —a quien apodan "El Loco"— y de Lorena Villaverde, que acudió a una rinoscopía para dejar en claro que ella no toma cocaína.

Hasta el momento, las distintas tribus del pan-peronismo coinciden en rechazar la propuesta de eliminar las PASO. Por eso, la intervención de Capitanich mostró un leve giro en la postura del bloque que lidera José Mayans. Además, el chaqueño pidió que se le dé giro a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales.

Desde la Casa Rosada bajaron la orden de no ceder frente a la posibilidad de suspenderla por un año, como lo hicieron en febrero de 2025 con los comicios de ese año, ni eliminar la obligatoriedad de la elección primaria. Pero esto generó un nuevo cortocircuito en el Palacio Legislativo, donde empezaron a ver con buenos ojos el proyecto de la senadora radical Edith Terenzi (Chubut) de pasar de PASO a PAS (primarias, abiertas y simultáneas).

La decisión del Gobierno de no avanzar con una nueva suspensión de las PASO e ir directo por la eliminación también complica el panorama para que avance este proyecto en la Cámara alta. La propia Bullrich sabe que "si este proyecto tiene chances de avanzar es con la suspensión por un año", según deslizaron desde su entorno.

Una vez más, la Casa Rosada impone tragos difíciles para los aliados, que piden algunos cambios, pero desde Balcarce 50 se resisten a ceder.

En el debate en la comisión, Bullrich señaló: "Estamos planteando una Reforma Política importante que parte de un fraccionamiento de los partidos políticos muy fuerte en la Argentina". Además, remarcó que "el exceso de partidos políticos ha generado un proceso de deformación del uso real de candidaturas".

"Los partidos políticos tienen rango constitucional y debe estar planteada en la calidad de la oferta que presenta", sostuvo la jefa del bloque oficialista.

En la misma línea dijo que los partidos políticos deben "representar y no ser meras cajas políticas". "Un montón de dinero en partidos que fueron dados de baja por la Justicia", afirmó y remarcó que "el Congreso debe ordenar la oferta en base a la existencia real".